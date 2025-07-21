Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Gözler 2. etap branş dağılımında
Sağlık Bakanlığı ilk atama sürecinin ardından şimdi de ikinci etapta yapılacak alımlar merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, adayların merakla beklediği takvimi kamuoyuyla paylaştı. Gözler şimdi, 18 bin personel alımının ne zaman yapılacağına, branş dağılımının açıklanıp açıklanmadığına ve başvuru sürecine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, 18 bin kişilik ikinci etap personel alımının Eylül ayı başında ilan edileceğini duyurdu. Bu kapsamda alım süreci Eylül–Ekim 2025 döneminde gerçekleştirilmesi planlanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025/5 KPSS tercih kılavuzu üzerinden yürütülecek.