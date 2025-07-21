Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Gözler 2. etap branş dağılımında

Sağlık Bakanlığı ilk atama sürecinin ardından şimdi de ikinci etapta yapılacak alımlar merak konusu oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, adayların merakla beklediği takvimi kamuoyuyla paylaştı. Gözler şimdi, 18 bin personel alımının ne zaman yapılacağına, branş dağılımının açıklanıp açıklanmadığına ve başvuru sürecine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Gözler 2. etap branş dağılımında - 1

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, 18 bin kişilik ikinci etap personel alımının Eylül ayı başında ilan edileceğini duyurdu. Bu kapsamda alım süreci Eylül–Ekim 2025 döneminde gerçekleştirilmesi planlanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025/5 KPSS tercih kılavuzu üzerinden yürütülecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Gözler 2. etap branş dağılımında - 2

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Henüz net branş dağılımı açıklanmadı. Ancak Memişoğlu, diyetisyen, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarına yönelik geniş kapsamlı alımların yapılacağını belirtti

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Gözler 2. etap branş dağılımında - 3

İlk etapta ataması tamamlanan 19 bin kişilik alımında özellikle hemşire, ebe, acil tıp teknikerliği, laborant, diyetisyen, teknisyen ve büro personeli gibi pozisyonlar dolmuştu. İkinci etapta da bu alanlarda yoğun alım bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman? Gözler 2. etap branş dağılımında - 4

İLK ETAPTA BRANŞ DAĞILIMI NASILDI?

Ancak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, diyetisyen, hemşire ve sağlık mesleklerin hepsinin olacağını belirtmişti. 19 bin alımda söz konusu olan braş dağılımı şöyle:

BİYOLOG 10
BÜRO PERSONELİ 215
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75
DESTEK PERSONELİ 15
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44
DİYETİSYEN 74
EBE 1280
FİZYOTERAPİST 121
GERONTOLOG 6
HEMŞİRE 7.597
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27
ODYOLOG 17
PERFÜZYONİST 25
PSİKOLOG 30
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17
SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17
SOSYAL ÇALIŞMACI 67
TEKNİKER 235
TEKNİSYEN 273

DAHA FAZLA GÖSTER