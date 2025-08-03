Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu? Bakan Memişoğlu tarih verdi
Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı içinde gerçekleştireceği 2. etap personel alımı yani 18 bin personel alımıyla ilgili gelişmeler, binlerce aday tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık sektöründe istihdamı artırmayı hedefleyen bu büyük alım için gözler artık resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında, 18 bin personel alımı için tarih belli olmuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman yapacak? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 2025 yılı içerisinde ilk önce 19 bin daha sonrasında ise 18 bin personel alımı yapacağını açıklamıştı. 19 bin personel alımına ilişkin süreci tamamlayan bakanlık şimdi 18 bin personel alımı için çalışmalarına başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman yapacak? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?