Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı 2025: 19 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? Hangi kadro ve branşlara alım yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımının ilk aşaması olan 19 bin personel alımı için başvuru kılavuzu bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında, 37 bin hekim dışı personel alımının iki aşamada yapılacağı duyuruldu. Bakanlık ilk olarak 19 bin sonrasında ise 18 bin personel alımı yapacak. 19 bin personel alımı için başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarih ise belli oldu. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? Hangi kadro ve branşlara alım yapılacak?
2025 Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı ve kılavuzun yayımlanacağı tarih, bakanlık bünyesinde görev almak için başvuruları bekleyen sağlık çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 37 bin hekim dışı personel alımı iki aşamada gerçekleşecek. Mayıs ayında 19 bin personel alımı için süreç tamamlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? Hangi kadro ve branşlara alım yapılacak?