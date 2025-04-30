Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025: Sağlık Bakanlığı hangi kadrolara ve illere alım yapacak? Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru tarihleri için gözler yayımlanacak kılavuz çevrildi. Sağlık Bakanlığı hastane, aile hekimlikleri,poliklinik gibi sağlık kuruluşlarındaki ihtiyaçlara göre branş dağılımını belirleyecek. ÖSYM’ye iletilen kadrolar doğrultusunda kılavuz için çalışmalar başlamıştı. Sağlık Bakanlığı 2025 yılında personel alımını iki ayrı etapta gerçekleştirecek. Mayıs ayında 19 bin personel alımı başvuruları tamamlanırken toplam 37 bin alım gerçekleştirilecek. Diğer kadrolar için çalışmalar ise Eylül ayında gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları osym.gov.tr adresinden yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı branş dağılımı yayımlandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımında son gelişmeler…

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025: Sağlık Bakanlığı hangi kadrolara ve illere alım yapacak? Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı? - 1

Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili Bakan Kemal Memişoğlu detayları aktardı. 19 bin kişilik kadroda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık mesleklerinin hepsi yer alacak. Sağlık Bakanlığı özellikle illerde ve ilçelerde eksik kadrolara göre branş dağılımı belirleyecek. Başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek.Adayların bizzat veya mail yoluyla başvuru yapmasına gerek bulunmayacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzunda başvuru şartları yer alacak. Alım yapılacak kadrolar için genel başvuru şartlarının yanı sıra özel şartların da sağlanması istenecek. Başvurular tamamlandıktan sonra değerlendirmeler yapılacak ve yerleştirme sonuçları duyurulacak. Peki Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları 2025 ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte,başvuru sürecine ilişkin detaylar…

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Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025: Sağlık Bakanlığı hangi kadrolara ve illere alım yapacak? Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI 19 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU 2025 AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 37 bin kadroyu aldıklarını ve personel ihtiyaç sayısını Pazartesi günü ( 28 Nisan) tarihinde ÖSYM’ye ileteceklerini duyurmuştu.

ÖSYM iletilen eksik kadrolara ilişkin başvuru kılavuzu çalışmalarını henüz tamamlamadı. Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzunun en geç 2 Mayıs cuma gününe kadar erişime açılması ve başvuruların başlaması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025: Sağlık Bakanlığı hangi kadrolara ve illere alım yapacak? Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı? - 3

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzunda alım yapılacak kadroların branş dağılımı, özel ve genel şartlar, eğitim, sınav gibi aranan şartlar yer alacak.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025: Sağlık Bakanlığı hangi kadrolara ve illere alım yapacak? Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı? - 4

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı personel alımlarında her yıl belirli bir alana öncelik veriyor.İhtiyaçlar doğrultusunda hastanelerde ve diğer sağlık kurumlarındaki eksik branşlar belirlendi. Bakan Memişoğlu yaptığı açıklamada “ Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak.”ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025: Sağlık Bakanlığı hangi kadrolara ve illere alım yapacak? Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı? - 5

18 BİN PERSONEL ALIMI EYLÜL’DE YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı personel alımı gerçekleştirecek. İlk etapta alımlar 19 bin personel alımıyla başlayacak ve ardından Eylül ayında süreç devam edecek. 19 bin personel alımı için başvuru yapan ancak ataması yapılmayan adaylar 18 bin personel alımına da müracaat edebilecek.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025: Sağlık Bakanlığı hangi kadrolara ve illere alım yapacak? Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı? - 6

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda başvurular yapılacak. Yerleştirme işlemleri ise ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Bakan Memişoğlu, atamaların KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacağını aktarmıştı. Adayların aynı puanda olması durumunda mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması durumunda ise yaşı büyük olana öncelik sağlanacak. 

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025: Sağlık Bakanlığı hangi kadrolara ve illere alım yapacak? Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı? - 7

ATAMASI YAPILACAK PERSONELLER NEREDE ÇALIŞACAK?

Geçtiğimiz yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından ataması gerçekleştirilecek personeller hastane, aile sağlığı merkezleri, poliklinik, sağlık müdürlüğü,toplum sağlığı merkezleri,sağlık evleri,yataklı tedavi birimlerinde görev almıştı. 2025 yılında yapılan atamalarda da benzer şekilde görevlendirme yapılması bekleniyor.

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