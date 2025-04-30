Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025: Sağlık Bakanlığı hangi kadrolara ve illere alım yapacak? Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru tarihleri için gözler yayımlanacak kılavuz çevrildi. Sağlık Bakanlığı hastane, aile hekimlikleri,poliklinik gibi sağlık kuruluşlarındaki ihtiyaçlara göre branş dağılımını belirleyecek. ÖSYM’ye iletilen kadrolar doğrultusunda kılavuz için çalışmalar başlamıştı. Sağlık Bakanlığı 2025 yılında personel alımını iki ayrı etapta gerçekleştirecek. Mayıs ayında 19 bin personel alımı başvuruları tamamlanırken toplam 37 bin alım gerçekleştirilecek. Diğer kadrolar için çalışmalar ise Eylül ayında gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları osym.gov.tr adresinden yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuru kılavuzu 2025 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı branş dağılımı yayımlandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımında son gelişmeler…
Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili Bakan Kemal Memişoğlu detayları aktardı. 19 bin kişilik kadroda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık mesleklerinin hepsi yer alacak. Sağlık Bakanlığı özellikle illerde ve ilçelerde eksik kadrolara göre branş dağılımı belirleyecek. Başvuru işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilecek.Adayların bizzat veya mail yoluyla başvuru yapmasına gerek bulunmayacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzunda başvuru şartları yer alacak. Alım yapılacak kadrolar için genel başvuru şartlarının yanı sıra özel şartların da sağlanması istenecek. Başvurular tamamlandıktan sonra değerlendirmeler yapılacak ve yerleştirme sonuçları duyurulacak. Peki Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları 2025 ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte,başvuru sürecine ilişkin detaylar…