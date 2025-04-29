Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımında son durum: 2025 Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Gözler kadro ve branş dağılımında
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımında son durum on binlerce sağlık çalışanı tarafından merakla araştırılıyor. Sağlık alanında istihdamlarını sürdüren Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı içerisinde gerçekleştireceği 37 bin personel alımının ilk etabında 19 bin yeni sağlık çalışanını kadrosuna katacak. Binlerce kişinin heyecanla beklediği başvuru süreciyle ilgili gözler ÖSYM’ye çevrilmiş durumda. Yayımlanacak olan başvuru kılavuzuyla birlikte alımı yapılacak kadro ve branş dağılımları da belli olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Kılavuz yayımlandı mı?
2025 Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı ve kılavuzun yayımlanacağı tarih, bakanlık bünyesinde görev almak için başvuruları bekleyen sağlık çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 37 bin hekim dışı personel alımı iki aşamada gerçekleşecek. Mayıs ayında 19 bin personel alımı için süreç tamamlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? Hangi kadro ve branşlara alım yapılacak?