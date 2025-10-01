Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı yapılacak iller ve branş dağılımı 2025 açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Bakanlık bünyesinde işçi alımının yanı sıra yaklaşık 15 bin personel istihdamı da yapılacak. Personel alımı başvurularının başlamasıyla birlikte gözler başvuru ekranına çevrildi. İŞKUR üzerinden alım yapılacak iller, branş dağılımı, özel ve genel şartlarlar duyurulacak. Geçtiğimiz alımlarda aşçı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadrolarına alım yapılmıştı. Başvuru hazırlığı içerisinde olanlar ise özellikle şartlara odaklandı. Başvuru şartlarını sağlamayan adayların müracaatları geçersiz sayılacak. Peki İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımında son durum…

Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı yapılacak iller ve branş dağılımı 2025 açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı bu yıl toplam 37 bin hekim dışı personel istihdam edecek. İlk alımlar Mayıs ayında tamamlanırken gözler ikinci etap alımlara çevrilmişti. Sağlık Bakanlığı ikinci alımlarda 15 bin 247 personel ve 2 bin 753 işçi için kadro ayırdı. Bakanlık bünyesine bu alımlarda avukat, biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, odyolog, sağlık fizikçisi, mimar gibi personel alımı yapılacak. En fazla alım ise 6.445 ile hemşire kadrosuna ayrıldı. Personel alımı başvuru işlemleri ÖSYM aracılığıyla yapılırken işçi alımı müracaatları ise İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ilanı yayımlandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı ve diğer detaylar…

Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı yapılacak iller ve branş dağılımı 2025 açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI İLANI BEKLENİYOR 

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 29 Eylül’de yayımlanan kılavuzla başladı. İşçi alımı başvuru işlemleri ise İŞKUR üzerinden yürütülecek.

İŞKUR illere göre işçi alımı ilanlarını yayınlayacak. İlanlar yayımlandıktan sonra İŞKUR’a kayıt yaptırarak, yeni başvuru yapılabilecek. İşçi alımı ilanlarının en geç 6 Ekim Pazartesi gününe kadar yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı yapılacak iller ve branş dağılımı 2025 açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı

HANGİ İLLERE VE KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Mayıs ayında yapılan alımlarda 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 silahsız güvenlik görevlisi, 242 klinik destek elemanı ve 6 aşçı alımı yapılmıştı. Alım yapılacak işçi kadrosu belirlenirken hastane, sağlık ocağı, aile hekimleri ve diğer sağlık kurumlarının ihtiyaçlarına göre hareket ediliyor. İkinci etap alımlarda temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımlarına ağırlık verilmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımları daha önceki yıllarda 81 ili kapsamıştı. 

Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı yapılacak iller ve branş dağılımı 2025 açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI 2.753 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU YÖNTEMİ

Sağlık Bakanlığı işçi alımları İŞKUR tarafından yayımlandıktan sonra adaylar başvuru işlemlerini esube.iskur.gov.tr adresinden e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Bu yöntemin yanı sıra internette sorunla karşılaşanlar Alo 170 aracılığıyla ilanlara müracaat edebilecek. İŞKUR aracılığıyla internet üzerinden başvuru yapmaya hazırlananların şu adımlar izlemeleri gerekmektedir.

İŞKUR üzerinden Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu yapabilmek için adayların sisteme kayıt yaptırması gerekiyor. Adayların ilk olarak özgeçmiş oluşturma işleminin ardından iş arama statüsünü aktif hale getirmesi isteniyor. Ardından ise “ İş İlanları” sekmesinden kişisel durum, meslek, öğrenim bilgisi doldurulmuş şekilde aktif ilanlar görüntülenebiliyor.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanlarına ulaşabilmek için adayların üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Sağlık Bakanlığı” yazarak aktif ilanları görüntüleyebilecek.

