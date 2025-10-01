Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı yapılacak iller ve branş dağılımı 2025 açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı
Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Bakanlık bünyesinde işçi alımının yanı sıra yaklaşık 15 bin personel istihdamı da yapılacak. Personel alımı başvurularının başlamasıyla birlikte gözler başvuru ekranına çevrildi. İŞKUR üzerinden alım yapılacak iller, branş dağılımı, özel ve genel şartlarlar duyurulacak. Geçtiğimiz alımlarda aşçı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadrolarına alım yapılmıştı. Başvuru hazırlığı içerisinde olanlar ise özellikle şartlara odaklandı. Başvuru şartlarını sağlamayan adayların müracaatları geçersiz sayılacak. Peki İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımında son durum…
Sağlık Bakanlığı bu yıl toplam 37 bin hekim dışı personel istihdam edecek. İlk alımlar Mayıs ayında tamamlanırken gözler ikinci etap alımlara çevrilmişti. Sağlık Bakanlığı ikinci alımlarda 15 bin 247 personel ve 2 bin 753 işçi için kadro ayırdı. Bakanlık bünyesine bu alımlarda avukat, biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, odyolog, sağlık fizikçisi, mimar gibi personel alımı yapılacak. En fazla alım ise 6.445 ile hemşire kadrosuna ayrıldı. Personel alımı başvuru işlemleri ÖSYM aracılığıyla yapılırken işçi alımı müracaatları ise İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ilanı yayımlandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı ve diğer detaylar…