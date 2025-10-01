Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı yapılacak iller ve branş dağılımı 2025 açıklandı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı

Sağlık Bakanlığı bu yıl toplam 37 bin hekim dışı personel istihdam edecek. İlk alımlar Mayıs ayında tamamlanırken gözler ikinci etap alımlara çevrilmişti. Sağlık Bakanlığı ikinci alımlarda 15 bin 247 personel ve 2 bin 753 işçi için kadro ayırdı. Bakanlık bünyesine bu alımlarda avukat, biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, odyolog, sağlık fizikçisi, mimar gibi personel alımı yapılacak. En fazla alım ise 6.445 ile hemşire kadrosuna ayrıldı. Personel alımı başvuru işlemleri ÖSYM aracılığıyla yapılırken işçi alımı müracaatları ise İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı ilanı yayımlandı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı ve diğer detaylar…