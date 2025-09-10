Sağlık Bakanlığı 2.dönem atama kura takvimi belli oldu: İlk defa ve yeniden atama başvuru tarihleri
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü "2025 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Duyurusu" paylaştı. İlk defa ve yeniden atama başvuruları 11 Eylül 2025 itibariyle başlayacak. Sağlık Bakanlığı 2.dönem atama kurası 7 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek.