Sağlık Bakanlığı 2.dönem atamalarına ilişkin açıklama geldi: 17 bin atama yapılacak

Sağlık Bakanlığı 2.dönem atamalarına ilişkin açıklama geldi. Sağlık Bakanı 18 bin alımın sene başında yapıldığını hatırlatan Kemal Memişoğlu, eylül ayında 17 bin hekim dışı sağlık personelinin atamasının yapılacağını duyurdu.

Samsun Valiliği’nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Memişoğlu, şehrin sağlık altyapısının güçlendiğini belirterek, "Samsun, sağlık alanında bölgenin en önemli merkezlerinden biri. Cumhurbaşkanımızın "Hayalim" dediği Samsun Şehir Hastanesi kasım ayında Samsunlu vatandaşlarımızın hizmetine açılacak.

Tekkeköy’de inşaatı süren 250 yataklı hastaneyi gerektiğinde 400 yatağa çıkarabilecek şekilde planladık ve 2026 yılı itibarıyla hizmete sunacağız. Atakum’da 350 yataklı hastanemizin inşaatına başladık, şu anda yüzde 25-30 seviyesinde ilerliyor ve 2027 yılında hizmete açacağız. Ayvacık’ta ise 25 yataklı bir devlet hastanesi inşaatına başlıyoruz. Merkezde de yeni bir büyük hastane planlaması yaptık; yakın zamanda detaylarını açıklayacağız. Böylece Samsun’da sağlık hizmeti altyapımızın büyük çoğunluğunu tamamlamış olacağız" dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın 2. dönem atamalarına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yılın başında gerçekleştirilen personel alımlarını hatırlatarak, 18 bin hekim dışı sağlık çalışanının atamasının ilk etapta tamamlandığını söyledi.

CUMHURBAŞKANI'NA SUNULDU

Memişoğlu, atama ile ilgili olarak, "Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında toplam 35 bin hekim dışı sağlık personeli almayı planlamıştık. Bunun 18 binini sene ortasında aldık, kalan 17 bininin planlamasını tamamladık ve bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığı’na sunduk. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımızla 2026’da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz" diye konuştu.



Bakan Memişoğlu, sağlıklı yaşam ve koruyucu sağlık hizmetlerine de dikkat çekerek, "Sağlık Bakanlığı olarak hedefimiz sadece tedavi değil, koruyan ve üreten sağlık vizyonu ile hizmet vermek. Samsun’da halihazırda dört sağlıklı hayat merkezi var, beş tane daha planladık. Aile sağlığı merkezlerini yenileyecek ve en az 10 yeni merkezin açılışını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

İlk atamalarda branş dağılımı şu şekildeydi;

BİYOLOG: 10

BÜRO PERSONELİ: 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ: 75

DESTEK PERSONELİ: 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ: 44

DİYETİSYEN: 74

EBE: 1280

FİZYOTERAPİST: 121

GERONTOLOG: 6

HEMŞİRE: 7.597
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ: 27

ODYOLOG: 17

PERFÜZYONİST: 25

PSİKOLOG: 30

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP): 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI): 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT): 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ): 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI): 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ): 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ): 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) :135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ): 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM): 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ): 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM): 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ): 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR): 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ): 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ): 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN): 17

SOSYAL ÇALIŞMACI: 67

TEKNİKER: 235

TEKNİSYEN: 273

17 bin kişilik kadronun ebe, hemşire, diyetisyen, sağlık teknisyeni, tekniker ve idari personel gibi farklı alanlara dağıtılması bekleniyor. Özellikle büyük şehirlerde artan sağlık personeli ihtiyacı göz önünde bulundurularak kontenjanların dengeli bir şekilde belirlenmesi gündemde.

