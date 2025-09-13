Sağlık Bakanlığı 2.dönem atamalarına ilişkin açıklama geldi: 17 bin atama yapılacak
Sağlık Bakanlığı 2.dönem atamalarına ilişkin açıklama geldi. Sağlık Bakanı 18 bin alımın sene başında yapıldığını hatırlatan Kemal Memişoğlu, eylül ayında 17 bin hekim dışı sağlık personelinin atamasının yapılacağını duyurdu.
Samsun Valiliği’nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Memişoğlu, şehrin sağlık altyapısının güçlendiğini belirterek, "Samsun, sağlık alanında bölgenin en önemli merkezlerinden biri. Cumhurbaşkanımızın "Hayalim" dediği Samsun Şehir Hastanesi kasım ayında Samsunlu vatandaşlarımızın hizmetine açılacak.
Tekkeköy’de inşaatı süren 250 yataklı hastaneyi gerektiğinde 400 yatağa çıkarabilecek şekilde planladık ve 2026 yılı itibarıyla hizmete sunacağız. Atakum’da 350 yataklı hastanemizin inşaatına başladık, şu anda yüzde 25-30 seviyesinde ilerliyor ve 2027 yılında hizmete açacağız. Ayvacık’ta ise 25 yataklı bir devlet hastanesi inşaatına başlıyoruz. Merkezde de yeni bir büyük hastane planlaması yaptık; yakın zamanda detaylarını açıklayacağız. Böylece Samsun’da sağlık hizmeti altyapımızın büyük çoğunluğunu tamamlamış olacağız" dedi.