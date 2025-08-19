Sağlık Bakanlığı 2.dönem ilk defa ve yeniden atama ilanı paylaşıldı

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için ilk kez ve yeniden atama kurası kapsamında yapılacak başvurularla ilgili takvimi paylaştı. Adayların, başvuru formunu doldurup tercihlerini kesinleştirmeleri gerektiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için 2.dönem defa ve yeniden atama kurası kapsamında yapılacak başvurularla ilgili detayları açıkladı. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yapılacak atamalar, noter huzurunda bilgisayar ortamında kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Yapılan duyuruda; "Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi ve tabip unvanlarında talep toplanacaktır. (Diş Tabibi ve Eczacı unvanındaki kişiler talep bildirmeyecektir.)" denildi.

TALEP BİLDİRİMİ SÜRECİ

Talepler 29/08/2025 (Saat 23:59) tarihine kadar oluşturulabilecektir. Talep bildirimi zorunlu değildir. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabileceklerdir.

Talep bildirimi https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılacaktır. Giriş yapıldıktan sonra, sol menüde bulunan Kura menüsü altındaki Kura ve Talep Toplama Başvuruları alt menüsüne tıklanarak gelen ekranda Başvur butonuna tıklanarak açılacak ekranda istenilen bilgiler doldurularak kaydedilecektir.

