Sağlık Bakanlığı 2.dönem ilk defa ve yeniden atama ilanı paylaşıldı
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için ilk kez ve yeniden atama kurası kapsamında yapılacak başvurularla ilgili takvimi paylaştı. Adayların, başvuru formunu doldurup tercihlerini kesinleştirmeleri gerektiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için 2.dönem defa ve yeniden atama kurası kapsamında yapılacak başvurularla ilgili detayları açıkladı. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yapılacak atamalar, noter huzurunda bilgisayar ortamında kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.