Sağlık Bakanlığı 2. etap alım ne zaman? 18 bin sağlık personeli atama takvimi belli mi?

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMINDA SON DURUM

37 bin sağlık personeli alımının ikinci etabı olan 18 binlik kısım için gözler açıklamalarda. Bakan Kemal Memişoğlu, ''Mayıs ayında ilk etabını 19 bin alacağız, sonrasını Ağustos ve Eylül'de yine ilana çıkmış olacağız.'' sözlerine yer vermişti.



Buna göre Ağustos ayı sonu Eylül ayı başı gibi sağlık personeli alımına dair ilanın yayımlanması ve ÖSYM'den de KPSS-2025/4 tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.



Ayrıca 15.342 sözleşmeli personel alımı için tercihler 2–8 Mayıs 2025 tarihlerinde ÖSYM'den alınmıştı. 3 bin 658 işçi alımı için de başvurular 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleşmişti.