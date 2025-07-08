Sağlık Bakanlığı 2. etap alım ne zaman? 18 bin sağlık personeli atama takvimi belli mi?
Sağlık Bakanlığı tarafından ilk etapta 15.342 sözleşmeli personel ile 3.658 sürekli işçi alımı yapıldı. Bakan Kemal Memişoğlu, 37 bin sağlık personeli alımının yapılacağını paylaşmıştı. KPSS puan türü ile gerçekleşen alımlara dair gözler ÖSYM'nin paylaşacağı kılavuzda. 19 bin sağlık çalışanı için alım süreci geçtiğimiz mayıs ayında oldu ve KPSS-2025/4 kılavuzunda şartlar duyuruldu. Peki, 18 bin sağlık personeli ataması ne zaman, kılavuz hangi tarihte yayımlanır?
Sağlık personeli atama takviminde sıra 18 bin alıma geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen toplamda 37 bin sağlık çalışanı alımının ilk etabı 19 bin adet ve mayıs ayındaydı. 18 bin personel alımı olan ikinci etabı ise 2025/5 tercih kılavuzu ışığında yapılacak. bakan Memişoğlu Ağustos-Eylül aylarını işaret etmişti. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tariih açıklandı mı, ne zaman?