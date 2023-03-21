Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı 2023: Personel alımı başladı mı, başvurular ne zaman yapılacak? (ÖSYM başvuru kılavuzu)

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından alıma yapılacak 85 bin personel için ilk etap geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar sonrasında başvurular tamamlanmış ve 42 bin 500 alımı gerçekleşmişti. Şimdi gözler personel alımının 2. etabına çevrildi.

Bakan Koca yaptığı yeni açıklamayla, personel alımı süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzunun İŞKUR’a ve tercih kılavuzunun hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderildiğini belirtti.

Buna göre; ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvurular başlayacak.