Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı 2023: Personel alımı başladı mı, başvurular ne zaman yapılacak? (ÖSYM başvuru kılavuzu)

Sağlık Bakanlığı tarafından 42 bin 500 personel alımı için beklenen duyuru yapıldı. Bakan Koca ilk etap sonrasında yaptığı açıklamada, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" ifadelerinde bulunmuştu. İkinci etap personel alımı için kadro ve branş dağılımı belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
Sosyal medya hesabı üzerinden Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı için açıklama yapan Bakan Koca şunları söyledi;
"KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir.
42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun."
Sağlık Bakanlığı tarafından alıma yapılacak 85 bin personel için ilk etap geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar sonrasında başvurular tamamlanmış ve 42 bin 500 alımı gerçekleşmişti. Şimdi gözler personel alımının 2. etabına çevrildi.
Bakan Koca yaptığı yeni açıklamayla, personel alımı süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzunun İŞKUR’a ve tercih kılavuzunun hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderildiğini belirtti.
Buna göre; ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvurular başlayacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.
15 bin 537'si tıbbi sekreter ve 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşmak üzere toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları yapılmıştı.
KPSS ile 6.069 hemşire, 1.530 ebe, 1.494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21.709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10.900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR’a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye gönderilmiştir.
42.500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun.