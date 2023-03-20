Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı 2023: Personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından 42 bin 500 personel alımı için tarihler sorgulanmaya devam ediyor. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" ifadelerinde bulunmuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı tarafından alıma yapılacak 85 bin personel için ilk etap geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar sonrasında başvurular tamamlanmış ve 42 bin 500 alımı gerçekleşmişti.
Şimdi gözler personel alımının 2. etabına çevrildi. Bakanlıktan yapılacak açıklama sonrasında, Sağlık Bakanlığı bünyesine 42 bin 500 personel alımı daha gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.
15 bin 537'si tıbbi sekreter ve 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşmak üzere toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları yapılmıştı.
Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır yapılmaz ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.
ÖSYM’nin yayınlayacağı kılavuzda alım yapılacak kadroların dağılımı, eğitim düzeyi, başvuru şartları gibi bilgiler yer alacak.
İkinci alımlarda toplam kontenjan 42 bin 500 olacak. Bakanlığın ihtiyacı doğrultusunda alım yapılacak branşlar belirlenecek.