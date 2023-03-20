Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı 2023: Personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı için başvuru tarihleri binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 85 bin personel alımı için ilk etap tamamlandı ve 42 bin 500 kişi işe alındı. 2. etap personel alımı için gözler bakanlıktan gelecek duyuruya çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı 2023: Personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak? - 1

Sağlık Bakanlığı tarafından 42 bin 500 personel alımı için tarihler sorgulanmaya devam ediyor. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" ifadelerinde bulunmuştu. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman yapılacak?

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Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı 2023: Personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak? - 2

42 BİN 500 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından alıma yapılacak 85 bin personel için ilk etap geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar sonrasında başvurular tamamlanmış ve 42 bin 500 alımı gerçekleşmişti.

Şimdi gözler personel alımının 2. etabına çevrildi. Bakanlıktan yapılacak açıklama sonrasında, Sağlık Bakanlığı bünyesine 42 bin 500 personel alımı daha gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı 2023: Personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak? - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

15 bin 537'si tıbbi sekreter ve 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşmak üzere toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları yapılmıştı.

Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır yapılmaz ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı 2023: Personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak? - 4

BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM’nin yayınlayacağı kılavuzda alım yapılacak kadroların dağılımı, eğitim düzeyi, başvuru şartları gibi bilgiler yer alacak.

İkinci alımlarda toplam kontenjan 42 bin 500 olacak. Bakanlığın ihtiyacı doğrultusunda alım yapılacak branşlar belirlenecek.

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