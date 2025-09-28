Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı 2025: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Gözler Bakan Memişoğlu'nda
Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından 2025 yılında yapılacak 2. personel alımı için başvuru tarihleri araştırılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bünyesine bu yıl toplamda 35 bin hekim dışı personel alımı yapacaklarını dile getiren Bakan Memişoğlu, ilk personel alımının tamamlanmasıyla birlikte 18 bin personel alımı daha yapılacağını açıklamıştı. Şimdi gözler 2. etap personel alımı için açıklanacak başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvuruları ne zaman?
