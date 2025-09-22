Sağlık Bakanlığı 2.etap personel alımında son durum: 17 bin personel alımıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık personeli alımlarına ilişkin son durumu geçtiğimiz günlerde paylaştı. Bakan, 2025 yılının ilk aylarında 18 bin sağlık çalışanının atamasının tamamlandığını hatırlatarak, ikinci dönem alımların da kısa süre içinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı 2.etap personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 2.etap personel alımında son durum: 17 bin personel alımıyla ilgili açıklama - 1

Sağlık Bakanlığı’nın 2. dönem atamaları için süreç devam ediyor. Hekim dışı personel alımında ilk etap tamamlanırken toplam 35 bin personel alımı yapılacağı ifade edilmişti. İlk etap atamaları mayıs ayında gerçekleşmişti. 17 bin kontenjan için ise gözler kılavuza çevrildi. Kadro dağılımı, başvuru şartları, başvuru tarihi ve yöntemine kılavuzda yer verilecek. Son olarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yeni atamalara ilişkin bilgilendirme yapıldı. Yılın başında gerçekleştirilen personel alımlarını hatırlatan Memişoğlu, 2.dönem atamalar için eylül ayını işaret etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı 2.etap personel alımında son durum: 17 bin personel alımıyla ilgili açıklama - 2

2.ETAP ATAMALAR İÇİN EYLÜL AYI İŞARET EDİLDİ

Memişoğlu, Eylül ayında toplam 17 bin sağlık personelinin göreve başlayacağını belirtti. Yeni atamalarla birlikte, Türkiye genelinde özellikle büyükşehirlerdeki yoğun hastaneler ile kırsal bölgelerde personel açığının kapatılması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı’nın planlamasına göre, bu atamalar sonrası hasta–sağlık personeli oranında ciddi bir iyileşme sağlanacak ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak.

Sağlık Bakanlığı 2.etap personel alımında son durum: 17 bin personel alımıyla ilgili açıklama - 3

Memişoğlu ayrıca, ilerleyen dönemlerde de düzenli alımların devam edeceğini, sağlık sisteminin güçlendirilmesi için insan kaynağına yatırımın öncelikli konular arasında yer aldığını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı 2.etap personel alımında son durum: 17 bin personel alımıyla ilgili açıklama - 4

"17 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ALINACAK"

Memişoğlu, "Biz eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. İlk atamamızı toplam 2025 yılında 37 bin hekim dışı sağlık personeli alacaktık. 18 bini sene ortasında aldık. 17 binin de planlamasını yaptık. Bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığına ilettik. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımız 17 bin sağlık çalışanımızla 2026'da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı 2.etap personel alımında son durum: 17 bin personel alımıyla ilgili açıklama - 5

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

İlk atamalarda branş dağılımı şu şekildeydi;

BİYOLOG: 10

BÜRO PERSONELİ: 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ: 75

DESTEK PERSONELİ: 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ: 44

DİYETİSYEN: 74

EBE: 1280

FİZYOTERAPİST: 121

GERONTOLOG: 6

HEMŞİRE: 7.597
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ: 27

ODYOLOG: 17

PERFÜZYONİST: 25

PSİKOLOG: 30

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP): 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI): 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT): 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ): 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI): 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ): 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ): 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) :135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ): 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM): 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ): 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM): 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ): 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR): 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ): 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ): 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN): 17

SOSYAL ÇALIŞMACI: 67

TEKNİKER: 235

TEKNİSYEN: 273

DAHA FAZLA GÖSTER