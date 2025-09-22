Sağlık Bakanlığı 2.etap personel alımında son durum: 17 bin personel alımıyla ilgili açıklama

"17 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ALINACAK"

Memişoğlu, "Biz eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. İlk atamamızı toplam 2025 yılında 37 bin hekim dışı sağlık personeli alacaktık. 18 bini sene ortasında aldık. 17 binin de planlamasını yaptık. Bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığına ilettik. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımız 17 bin sağlık çalışanımızla 2026'da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz" diye konuştu.