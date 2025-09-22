Sağlık Bakanlığı 2.etap personel alımında son durum: 17 bin personel alımıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık personeli alımlarına ilişkin son durumu geçtiğimiz günlerde paylaştı. Bakan, 2025 yılının ilk aylarında 18 bin sağlık çalışanının atamasının tamamlandığını hatırlatarak, ikinci dönem alımların da kısa süre içinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı 2.etap personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı’nın 2. dönem atamaları için süreç devam ediyor. Hekim dışı personel alımında ilk etap tamamlanırken toplam 35 bin personel alımı yapılacağı ifade edilmişti. İlk etap atamaları mayıs ayında gerçekleşmişti. 17 bin kontenjan için ise gözler kılavuza çevrildi. Kadro dağılımı, başvuru şartları, başvuru tarihi ve yöntemine kılavuzda yer verilecek. Son olarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yeni atamalara ilişkin bilgilendirme yapıldı. Yılın başında gerçekleştirilen personel alımlarını hatırlatan Memişoğlu, 2.dönem atamalar için eylül ayını işaret etti.