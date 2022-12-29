Sağlık Bakanlığı 2. işçi alımı kura çekimi: İşçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2022 kura sonuçları sorgulama ekranı)

KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda gerçekleştirildi.



Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlandı. Kura sonuçları aynı gün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

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