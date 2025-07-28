Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2025: 18 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 2025 yılında ilk olarak 19 bin personel alımı yapan Sağlık Bakanlığı, 2. personel alımı için süreci kısa bir zaman sonra başlatacak. 18 bin personel alımı daha gerçekleştirecek olan bakanlığın hangi kadro ve branşlara alım yapacağı merak ediliyor. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2025: 18 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? - 1

2025 yılında 2. kez alım yapacak olan Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımı için başvuruları ne zaman başlatacağı merak ediliyor. İlk personel alımında biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, destek personeli ve diyetisyen gibi kadrolara alım yapan Sağlık Bakanlığı'nın 2. etap personel alımında hangi kadrolardan alım yapacağı sorgulanıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak?

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Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2025: 18 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 19 bin personel alımının tamamlanmasıyla birlikte gözler ikinci aşama olan 18 bin personel alımı için sürece çevrildi. Mayıs ayında yapılan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ilan eylül ayında yayımlanacak.

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2025: 18 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? - 3

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama ve 19 bin personel alımıyla ilgili kadro ve branş dağılımının açıklanmasıyla birlikte, alımı yapılacak branşlar belli olmuştu.

Memişoğlu, 19 bin personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsinin olacağını duyurmuştu.

18 bin personel alımı için hangi branştan kaç kişi için ilan açılacağı henüz duyurulmasa da ilk personel alımında olduğu gibi hemen hemen aynı branşlarda alım yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2025: 18 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? - 4

İLK PERSONEL ALIMINDA HANGİ KADROLARA ALIM YAPILDI?

BİYOLOG 10

BÜRO PERSONELİ 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75

DESTEK PERSONELİ 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

DİYETİSYEN 74

EBE 1280

FİZYOTERAPİST 121

GERONTOLOG 6

HEMŞİRE 7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 25

PSİKOLOG 30

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2025: 18 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? - 5

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SOSYAL ÇALIŞMACI 67

TEKNİKER 235

TEKNİSYEN 273

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