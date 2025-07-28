Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2025: 18 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 2025 yılında ilk olarak 19 bin personel alımı yapan Sağlık Bakanlığı, 2. personel alımı için süreci kısa bir zaman sonra başlatacak. 18 bin personel alımı daha gerçekleştirecek olan bakanlığın hangi kadro ve branşlara alım yapacağı merak ediliyor. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
2025 yılında 2. kez alım yapacak olan Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımı için başvuruları ne zaman başlatacağı merak ediliyor. İlk personel alımında biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, destek personeli ve diyetisyen gibi kadrolara alım yapan Sağlık Bakanlığı'nın 2. etap personel alımında hangi kadrolardan alım yapacağı sorgulanıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başladı mı, ne zaman başlayacak?