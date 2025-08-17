Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2025: 18 bin personel alımı için kadro ve branş dağılımı bekleniyor

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için ikinci personel alımı sürecine hazırlanıyor. İlk atama döneminde 19 bin sağlık çalışanını istihdam eden Bakanlık, yılın ikinci alımında ise 18 bin yeni personelin kadrolara yerleştirileceğini duyurması bekleniyor. Özellikle sağlık sektöründeki yoğun ihtiyaç ve yeni açılan hastanelerin kadro talepleri, adayların heyecanını artırdı. Şimdi gözler 18 bin personel alımı için açıklanacak kadro ve branş dağılımına çevrildi.

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2025: 18 bin personel alımı için kadro ve branş dağılımı bekleniyor - 1

Türkiye genelinde yüzbinlerce aday, Sağlık Bakanlığı’nın 2. personel alımı ilanını yakından takip ediyor. Özellikle mezun durumdaki sağlık bölümü öğrencileri, bu alımla birlikte devlet kadrosunda yer almayı hedefliyor. Resmî duyuru yayımlandığında başvuruların ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden online şekilde yapılması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman başlar?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2025: 18 bin personel alımı için kadro ve branş dağılımı bekleniyor - 2

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın ikinci alım takvimi henüz resmî olarak açıklanmasa da eylül veya ekim aylarında duyuru yapılması bekleniyor. Başvuruların ÖSYM üzerinden merkezi yerleştirme yöntemiyle alınacağı ve adayların KPSS puanlarına göre değerlendirileceği tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanı Memişoğlu tarafından da 2. personel alımının eylül ayında başlayacağı ifade edilmişti.

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2025: 18 bin personel alımı için kadro ve branş dağılımı bekleniyor - 3

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama ve 19 bin personel alımıyla ilgili kadro ve branş dağılımının açıklanmasıyla birlikte, alımı yapılacak branşlar belli olmuştu.

Memişoğlu, 19 bin personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsinin olacağını duyurmuştu.

18 bin personel alımı için hangi branştan kaç kişi için ilan açılacağı henüz duyurulmasa da ilk personel alımında olduğu gibi hemen hemen aynı branşlarda alım yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2025: 18 bin personel alımı için kadro ve branş dağılımı bekleniyor - 4

19 BİN PERSONEL İÇİN HANGİ KADROLARA ALIM YAPILDI?

BİYOLOG 10

BÜRO PERSONELİ 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75

DESTEK PERSONELİ 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

DİYETİSYEN 74

EBE 1280

FİZYOTERAPİST 121

GERONTOLOG 6

HEMŞİRE 7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 25

PSİKOLOG 30

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SOSYAL ÇALIŞMACI 67

TEKNİKER 235

TEKNİSYEN 273

DAHA FAZLA GÖSTER