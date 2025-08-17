Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2025: 18 bin personel alımı için kadro ve branş dağılımı bekleniyor

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama ve 19 bin personel alımıyla ilgili kadro ve branş dağılımının açıklanmasıyla birlikte, alımı yapılacak branşlar belli olmuştu.



Memişoğlu, 19 bin personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsinin olacağını duyurmuştu.



18 bin personel alımı için hangi branştan kaç kişi için ilan açılacağı henüz duyurulmasa da ilk personel alımında olduğu gibi hemen hemen aynı branşlarda alım yapılması bekleniyor.