Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2025: 18 bin personel alımı için kadro ve branş dağılımı bekleniyor
Sağlık Bakanlığı 2025 yılı için ikinci personel alımı sürecine hazırlanıyor. İlk atama döneminde 19 bin sağlık çalışanını istihdam eden Bakanlık, yılın ikinci alımında ise 18 bin yeni personelin kadrolara yerleştirileceğini duyurması bekleniyor. Özellikle sağlık sektöründeki yoğun ihtiyaç ve yeni açılan hastanelerin kadro talepleri, adayların heyecanını artırdı. Şimdi gözler 18 bin personel alımı için açıklanacak kadro ve branş dağılımına çevrildi.
Türkiye genelinde yüzbinlerce aday, Sağlık Bakanlığı’nın 2. personel alımı ilanını yakından takip ediyor. Özellikle mezun durumdaki sağlık bölümü öğrencileri, bu alımla birlikte devlet kadrosunda yer almayı hedefliyor. Resmî duyuru yayımlandığında başvuruların ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden online şekilde yapılması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman başlar?