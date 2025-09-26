Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı başvuruları 2025: 18 bin personel alımı ne zaman, kadro dağılımı belli oldu mu?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2. etap personel alımı için tarih belli oldu.



Temmuz ayında Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuşmuştu.



Ekim ayına kısa bir zaman kala yapılacak yeni atamalarla ilgili henüz bir başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Bakanlık tarafından ekim ayında yapılacak duyurunun ardından 2. personel alımı için başvurular alınmaya başlayacak.