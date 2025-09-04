Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? Gözler 18 bin personel alımı duyurusunda
Sağlık Bakanlığı, yıl içinde gerçekleştirdiği ilk personel alımının ardından gözlerin çevrildiği ikinci alım için hazırlıklarını sürdürüyor. 2025 yılı itibarıyla kamuya yapılacak 2. personel alımı özellikle sağlık çalışanları ve atanmayı bekleyen adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 18 bin yeni personel için duyurunun ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman?
2025 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 2. etap personel alımı için geri sayım başladı. İlk etapta 19 bin sağlık personelini bünyesine katan bakanlığın şimdi de 18 bin kişilik personel alımı için ilanı yayımlaması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman?