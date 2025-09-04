Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? Gözler 18 bin personel alımı duyurusunda

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın ikinci alım takvimi henüz resmî olarak açıklanmasa da eylül veya ekim aylarında duyuru yapılması bekleniyor. Başvuruların ÖSYM üzerinden merkezi yerleştirme yöntemiyle alınacağı ve adayların KPSS puanlarına göre değerlendirileceği tahmin ediliyor.



Sağlık Bakanı Memişoğlu tarafından da 2. personel alımının eylül ayında başlayacağı ifade edilmişti. Bakanlık yetkililerinden gelecek resmi duyuru, başvuru tarihleri ve kontenjan dağılımı konusunda netlik sağlayacak. Şimdiden binlerce aday Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı açıklamayı yakından takip ediyor.