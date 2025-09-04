Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? Gözler 18 bin personel alımı duyurusunda

Sağlık Bakanlığı, yıl içinde gerçekleştirdiği ilk personel alımının ardından gözlerin çevrildiği ikinci alım için hazırlıklarını sürdürüyor. 2025 yılı itibarıyla kamuya yapılacak 2. personel alımı özellikle sağlık çalışanları ve atanmayı bekleyen adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Bakanlık bünyesinde istihdam edilecek 18 bin yeni personel için duyurunun ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman?

2025 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 2. etap personel alımı için geri sayım başladı. İlk etapta 19 bin sağlık personelini bünyesine katan bakanlığın şimdi de 18 bin kişilik personel alımı için ilanı yayımlaması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman?

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'nın ikinci alım takvimi henüz resmî olarak açıklanmasa da eylül veya ekim aylarında duyuru yapılması bekleniyor. Başvuruların ÖSYM üzerinden merkezi yerleştirme yöntemiyle alınacağı ve adayların KPSS puanlarına göre değerlendirileceği tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanı Memişoğlu tarafından da 2. personel alımının eylül ayında başlayacağı ifade edilmişti. Bakanlık yetkililerinden gelecek resmi duyuru, başvuru tarihleri ve kontenjan dağılımı konusunda netlik sağlayacak. Şimdiden binlerce aday Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı açıklamayı yakından takip ediyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adayların, başvuruları ÖSYM üzerinden elektronik ortamda alınacak ve atamalar KPSS puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek. Bu nedenle süreçte hem kontenjan dağılımı hem de başvuru tarihleri kritik önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı’nın daha önceki açıklamalarında, sağlık hizmetlerinin aksamaması için alımların 2025 yılı sonuna kadar kademeli şekilde yapılacağı belirtilmişti.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

18 bin kişilik kadronun ebe, hemşire, diyetisyen, sağlık teknisyeni, tekniker ve idari personel gibi farklı alanlara dağıtılması bekleniyor. Özellikle büyük şehirlerde artan sağlık personeli ihtiyacı göz önünde bulundurularak kontenjanların dengeli bir şekilde belirlenmesi gündemde.

