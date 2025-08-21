Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı için geri sayım
Sağlık Bakanlığı 2025 yılında 10 bin personel alımı yapacağını açıklamasının ardından başvuru tarihleri gündemde geldi. 2025 yılında ilk olarak 19 bin personel alımı yapan Sağlık Bakanlığı, 2. kez personel alımı yapacağını açıklamış ve Bakan Memişoğlu olası tarihi vermişti. İşte Sağlık Bakanlığı 2. personel alımına ilişkin ayrıntılar.
2025 Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı için geri sayım başladı. Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte atama bekleyen sağlık çalışanları bakanlık tarafından yapılacak duyuruya odaklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak?