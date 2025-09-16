Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kura sonuç tarihi açıklandı

Kura, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yapılacak. Atamalar noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.



Eczacı unvanı için kura iki aşamalı olacak:



1. Yerleştirme: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için, yabancı dil yeterliliğine sahip ve belirlenen yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacılar alınacak.



2. Yerleştirme: Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurumlarına uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı atamaları yapılacak.