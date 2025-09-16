Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kura sonuç tarihi açıklandı
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, sağlık personeli için 2025 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası yapılacak.
Sağlık Bakanlığı 2025 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura takvimi belli oldu. 2025 yılı 2. dönem kura başvuruları ve tüm süreçler, ilan edilen takvim çerçevesinde yürütülecek. Detaylar ve münhal kadrolar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak.