Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kura sonuç tarihi açıklandı

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere, sağlık personeli için 2025 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 2025 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kura takvimi belli oldu. 2025 yılı 2. dönem kura başvuruları ve tüm süreçler, ilan edilen takvim çerçevesinde yürütülecek. Detaylar ve münhal kadrolar, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak.

Kura, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yapılacak. Atamalar noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

Eczacı unvanı için kura iki aşamalı olacak:

1. Yerleştirme: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için, yabancı dil yeterliliğine sahip ve belirlenen yüksek lisans veya doktora programlarından mezun olmuş eczacılar alınacak.

2. Yerleştirme: Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurumlarına uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı atamaları yapılacak.

BAŞVURU SÜRECİ

Uzman diş tabibi, uzman eczacı, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak atamalarda, adayların önceki kura dönemlerinden aldıkları puanlı kura sistemi uygulanacak.

Başvurularını iptal etmek isteyenler 17 Eylül – 3 Ekim 2025 tarihleri arasında iptal işlemi yapabilecek. Başvurular, https://ekip.saglik.gov.tr adresi üzerinden EKİP sistemi aracılığıyla yapılacak.

Adaylar, ilan edilen takvimde başvuru formunu doldurup tercihlerinin kesinleştirilmesini sağlayacak. Kesinleştirme yapılmayan başvurular geçerli sayılmayacak.

Adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek. Genel kura seçeneğini işaretleyen adaylar, tercihlerine yerleşemedikleri takdirde boş kalan münhallere kura ile yerleştirilebilecek. Adaylar, ilan edilen takvimde başvuru formunu doldurup tercihlerinin kesinleştirilmesini sağlayacak. Kesinleştirme yapılmayan başvurular geçerli sayılmayacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 2.DÖNEM ATAMA KURASI

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonuçları, 7 Ekim 2025 tarihinde ilan edilecektir. Kura sonucu ile birlikte kura yeri ve saati de https://yhgm.saglik.gov.tr
internet adresinden duyurulacak.

