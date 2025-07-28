Sağlık Bakanlığı 2025 yılı yer değiştirme kurası sonuç ekranı: Tayin sonuçları nasıl sorgulanır?
2025 Yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kura sonuçları ilan edildi. Takvimde ilan edildiği şekilde İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 28.07.2025 tarihi Pazartesi günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirildi. Peki, : Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları asil/yedek isim listesi nasıl öğrenilir?
2025 yılı Haziran dönemi iller arası yer değiştirme kurası öne çekilmişti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kura takviminde yeni tarihe yer verilmişti. Sağlık Bakanlığı 2025 yılı yer değiştirme kurasının tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar ilan edildi.