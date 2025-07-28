Sağlık Bakanlığı 2025 yılı yer değiştirme kurası sonuç ekranı: Tayin sonuçları nasıl sorgulanır?

SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN SONUÇ SORGULAMA

2025 yılı Haziran dönemi kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü noter huzurunda gerçekleştirildi. Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin talepleri doğrultusunda yapılan kura çekimiyle, birçok sağlık çalışanı yeni görev yerlerine atanma hakkı kazandı.