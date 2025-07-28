Sağlık Bakanlığı 2025 yılı yer değiştirme kurası sonuç ekranı: Tayin sonuçları nasıl sorgulanır?

2025 Yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kura sonuçları ilan edildi. Takvimde ilan edildiği şekilde İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 28.07.2025 tarihi Pazartesi günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirildi. Peki, : Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları asil/yedek isim listesi nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı yer değiştirme kurası sonuç ekranı: Tayin sonuçları nasıl sorgulanır? - 1

2025 yılı Haziran dönemi iller arası yer değiştirme kurası öne çekilmişti. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kura takviminde yeni tarihe yer verilmişti. Sağlık Bakanlığı 2025 yılı yer değiştirme kurasının tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar ilan edildi.

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Sağlık Bakanlığı 2025 yılı yer değiştirme kurası sonuç ekranı: Tayin sonuçları nasıl sorgulanır? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI TAYİN SONUÇ SORGULAMA

2025 yılı Haziran dönemi kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü noter huzurunda gerçekleştirildi. Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin talepleri doğrultusunda yapılan kura çekimiyle, birçok sağlık çalışanı yeni görev yerlerine atanma hakkı kazandı.

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı yer değiştirme kurası sonuç ekranı: Tayin sonuçları nasıl sorgulanır? - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU CANLI PAYLAŞILDI

Kura çekimi, Bakanlığın resmî YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla paylaşıldı.

Sağlık personelinin yoğun ilgi gösterdiği canlı yayın sırasında, farklı branş ve unvanlarda görev yapan binlerce sağlık çalışanının atama süreci anlık olarak izlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI KURA SAYFASI

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı yer değiştirme kurası sonuç ekranı: Tayin sonuçları nasıl sorgulanır? - 4

Kura sonuçları ve yerleştirilen personelin isim listesi, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Atama süreciyle ilgili detaylı bilgilere, sonuçların açıklandığı sayfa üzerinden ulaşılabiliyor.

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