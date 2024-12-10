Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı yapacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?
Sağlık Bakanlığı tarafından 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı için tarih araştırmaları başladı. Yapılacak personel alımı için Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve şartları merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman?