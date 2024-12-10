Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı yapacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU

Yayımlanan kararda istihdam edilecek sağlık personeli için kadro ve branş dağılımı belli oldu.



Buna göre; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere 26 bin 673 personel, sözleşmeli olarak sağlık birimlerinde istihdam edilecek.