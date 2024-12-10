Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı yapacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı tarafından 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı için tarih araştırmaları başladı. Yapılacak personel alımı için Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, başvuruların ne zaman başlayacağını ve şartları merak ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı yapacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler? - 1

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman?

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Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı yapacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler? - 2

26 BİN 673 SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Sözleşmeli olarak 26 bin 673 sağlık personeli istihdam edilecek.

Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı yapacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler? - 3

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak olan 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı için tarih araştırmaları başladı.

Bakanlık tarafından söz konusu personel alımı için tarih açıklaması henüz yapılmadı. Bakanlık tarafından yayımlanacak olan personel alımı kılavuzunun ardından başvuruların başlaması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sağlık personeli alımı yapacak: Başvurular ne zaman, şartlar neler? - 4

KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU

Yayımlanan kararda istihdam edilecek sağlık personeli için kadro ve branş dağılımı belli oldu.

Buna göre; 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere 26 bin 673 personel, sözleşmeli olarak sağlık birimlerinde istihdam edilecek.

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