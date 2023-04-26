Sağlık Bakanlığı 26 Nisan işçi alımı canlı kura çekimi: Sağlık Bakanlığı 25 Nisan kura sonuçlarıyla isim listesi ilan edildi

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 10 bin 900 işçi alımına yönelik kuralar devam ediyor. 25 Nisan'da noter huzurunda başlayan kuraların sonuçları online olarak paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı kura çekilişi bugün de devam edecek. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılıyor. İşte Sağlık Bakanlığı 26 Nisan işçi alımı kura çekilişinin ayrıntıları...

Sağlık Bakanlığı 26 Nisan işçi alımı canlı kura çekimi: Sağlık Bakanlığı 25 Nisan kura sonuçlarıyla isim listesi ilan edildi - 1

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuruları 22 ila 27 Mart günleri arasında Türkiye İş Kurumu İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların tamamlanması ardından kura süreci başladı. Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi 25-26 Nisan 2023 olarak belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı 26 Nisan işçi alımı canlı kura çekimi: Sağlık Bakanlığı 25 Nisan kura sonuçlarıyla isim listesi ilan edildi - 2

ÇEKİLİŞ SAATİ

25 Nisan Salı günü saat 09:00 itibarıyla başlayan 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura çekimi, 26 Nisan Çarşamba günü de devam ediyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı 26 Nisan işçi alımı canlı kura çekimi: Sağlık Bakanlığı 25 Nisan kura sonuçlarıyla isim listesi ilan edildi - 3

CANLI YAYIN BİLGİSİ

Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanıyor.

Sağlık Bakanlığı 26 Nisan işçi alımı canlı kura çekimi: Sağlık Bakanlığı 25 Nisan kura sonuçlarıyla isim listesi ilan edildi - 4

İSİM LİSTESİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

DAHA FAZLA GÖSTER