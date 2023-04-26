Sağlık Bakanlığı 26 Nisan işçi alımı canlı kura çekimi: Sağlık Bakanlığı 25 Nisan kura sonuçlarıyla isim listesi ilan edildi

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuruları 22 ila 27 Mart günleri arasında Türkiye İş Kurumu İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların tamamlanması ardından kura süreci başladı. Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi 25-26 Nisan 2023 olarak belirlendi.
25 Nisan Salı günü saat 09:00 itibarıyla başlayan 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura çekimi, 26 Nisan Çarşamba günü de devam ediyor.
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Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanıyor.
Kura sonuçları aynı gün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.