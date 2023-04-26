Sağlık Bakanlığı 26 Nisan işçi alımı canlı kura çekimi: Sağlık Bakanlığı 25 Nisan kura sonuçlarıyla isim listesi ilan edildi

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuruları 22 ila 27 Mart günleri arasında Türkiye İş Kurumu İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. Başvuruların tamamlanması ardından kura süreci başladı. Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi 25-26 Nisan 2023 olarak belirlendi.