Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura tarihi 2025: Personel alımı kura çekimi ne zaman? Nihai aday listesi açıklandı mı?

2025 yılında 3 bin 658 işçi alımı için kadro açan Sağlık Bakanlığı'nın başvuruları 9 Mayıs'ta sona erdi. 5 Mayıs'ta İŞKUR başvuru ekranı üzerinden alınmaya başlayan işçi alımı başvuruları için adaylar kendilerine uygun olan kadrolara başvurdu. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura tarihlerine çevrildi. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi her yıl olduğu gibi bu yıl da noter huzurunda gerçekleşecek. Kura çekiminin ardından 81 ilde işe başlayacak olan personeller belli olacak. İşte ayrıntılar.