Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura tarihi 2025: Personel alımı kura çekimi ne zaman? Nihai aday listesi açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edecek 3 bin 658 işçi alımı için kura çekimi tarihi ve nihai adaylar listeleri gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihleri, 3 bin 658 işçi alımı için İŞKUR üzerinden başvurularını yapan adaylar tarafından sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz sonrasında 3 bin 658 işçi alımı için başvurular 5 Mayıs'ta alınmaya başladı. Açıklanan kadrolara başvurular 9 Mayıs'ta sona erdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte ise gözler kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. Güvenlik görevlisi, aşçı, klinik destek elemanı ve temizlik görevlisi gibi kadrolar için alım yapacak olan Sağlık Bakanlığı, kura çekimi tarihlerini duyurdu. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek? Personel alımı nihai aday listesi açıklandı mı?
2025 yılında 3 bin 658 işçi alımı için kadro açan Sağlık Bakanlığı'nın başvuruları 9 Mayıs'ta sona erdi. 5 Mayıs'ta İŞKUR başvuru ekranı üzerinden alınmaya başlayan işçi alımı başvuruları için adaylar kendilerine uygun olan kadrolara başvurdu. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura tarihlerine çevrildi. Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi her yıl olduğu gibi bu yıl da noter huzurunda gerçekleşecek. Kura çekiminin ardından 81 ilde işe başlayacak olan personeller belli olacak. İşte ayrıntılar.