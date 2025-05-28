Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı sonuçları asıl ve yedek aday sorgulama ekranı 2025: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı sonuçları illere göre açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından dün Ankara’da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından sonuçlar iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden duyuruldu. Adaylar T.C. kimlik numarası, baba adı ve doğum tarihiyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabiliyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminde asıl olarak hak kazanan adaylar doğrudan mülakatsız ve sınavsız şekilde kurumlara yerleştirilecek. Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastane, poliklinik, sağlık ocağı ve diğer sağlık kuruluşlarına yerleştirilen adaylar istenen belgeleri, son teslim tarihine kadar ilgili kurumlara iletecek. Peki Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı sonuçları asıl ve yedek aday sorgulama ekranı 2025: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl sorgulanır? - 1

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları açıklandı. Başvuru yapan binlerce aday kura çekimin ardından sonuç sorgulama ekranına ilgi gösteriyor. İŞKUR üzerinden 9 Mayıs’a kadar müracaatlarını tamamlayanlar sonuçlara odaklanmış durumda. Sağlık Bakanlığı işçi alımında  bünyesindeki hastane, poliklinik, aile sağlığı merkezi ve diğer sağlık kuruluşlarına yerleştirme yapacak. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve özel güvenlik görevlisi için şartları sağlamayan adaylar kurada ismi çıksa dahi göreve başlayamayacak. Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı 81 ile yapılacak. Özellikle İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Samsun, Trabzon gibi illerden işçi alımına yoğun ilgi gösterildi. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı asil ve yedek aday listesi…

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Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı sonuçları asıl ve yedek aday sorgulama ekranı 2025: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl sorgulanır? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 3.658 işçi alımı için kura çekimi bugün Ankara’da gerçekleştiriliyor. Kura çekimi 27 Mayıs Salı günü saat 10.00'da başlayacak ve 18:00’da tamamlanacak.Kura çekiminin tamamlanmasının ardından  asıl ve yedek aday belirlenecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada " Adaylar, Kura sonuçlarını aynı gün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ayrıca öğrenebilecektir." ifadeleri yer aldı. 

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı sonuçları asıl ve yedek aday sorgulama ekranı 2025: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl sorgulanır? - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası noter huzurunda yapılacak. Kura çekimini canlı takip etmek isteyen adaylar ise Bakanlığın resmi YouTube hesabından veya aşağıdaki bağlantı üzerinden kura çekimini takip edebilirler.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ (başladığında aktif olacak)

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı sonuçları asıl ve yedek aday sorgulama ekranı 2025: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl sorgulanır? - 4

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADRO VE İLLERE ALIM YAPACAK?

Sağlık Bakanlığı Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Samsun, Diyarbakır, Edirne ve diğer tüm illere işçi alımı yapacak. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi için açılan toplam kadrolar ise illere göre farklılık gösterecek. Her il için açılan kadronun 3 katı kadar asil ve yedek aday belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı sonuçları asıl ve yedek aday sorgulama ekranı 2025: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl sorgulanır? - 5

KURANIN ARDINDAN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası tamamlandıktan sonra sonuçlar isim listesi şeklinde yayınlanacak. Kura çekimi öncesinde adaylardan herhangi bir sınav şartı aranmadı. Benzer şekilde kurada asil olarak yer alan aday sınavsız ve mülakatsız bir şekilde görev yerine yerleştirilecek. Kura sonrasında adayların ilgili kurumlara teslim etmesi gereken evraklar ve son başvuru tarihi ayrıca resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı sonuçları asıl ve yedek aday sorgulama ekranı 2025: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl sorgulanır? - 6

KURADA YEDEK OLAN ADAY NE YAPACAK?

Asil olarak hak kazanan adaylar Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak duyuruları takip edecek ve evraklarını teslim edecek. Kurada asil olarak çıkan ancak belirtilen sürede belge teslim etmeyen veya yanlış bilgi veren adayların yerine yedek adaylar çağrılacak. 

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