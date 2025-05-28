Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı sonuçları asıl ve yedek aday sorgulama ekranı 2025: Sağlık Bakanlığı kura sonuçları nasıl sorgulanır?
Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı sonuçları illere göre açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından dün Ankara’da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından sonuçlar iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden duyuruldu. Adaylar T.C. kimlik numarası, baba adı ve doğum tarihiyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabiliyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminde asıl olarak hak kazanan adaylar doğrudan mülakatsız ve sınavsız şekilde kurumlara yerleştirilecek. Sağlık Bakanlığı bünyesinde hastane, poliklinik, sağlık ocağı ve diğer sağlık kuruluşlarına yerleştirilen adaylar istenen belgeleri, son teslim tarihine kadar ilgili kurumlara iletecek. Peki Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı
Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura sonuçları açıklandı. Başvuru yapan binlerce aday kura çekimin ardından sonuç sorgulama ekranına ilgi gösteriyor. İŞKUR üzerinden 9 Mayıs’a kadar müracaatlarını tamamlayanlar sonuçlara odaklanmış durumda. Sağlık Bakanlığı işçi alımında bünyesindeki hastane, poliklinik, aile sağlığı merkezi ve diğer sağlık kuruluşlarına yerleştirme yapacak. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve özel güvenlik görevlisi için şartları sağlamayan adaylar kurada ismi çıksa dahi göreve başlayamayacak. Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı 81 ile yapılacak. Özellikle İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Samsun, Trabzon gibi illerden işçi alımına yoğun ilgi gösterildi. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı asil ve yedek aday listesi…