Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai liste yayımlandı (2025 İŞKUR nihai aday listesi sorgulama)

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3 bin 658 işçi alımı için süreç resmen başladı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından şimdi gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından işçi alımında süreç tamamlanacak. Kura çekimi öncesinde ise İŞKUR tarafından nihai aday listesi yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılı takvim ve nihai liste.

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai liste yayımlandı (2025 İŞKUR nihai aday listesi sorgulama) - 1

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 3.658 işçi alımı ilanına göre; temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı gibi birçok farklı pozisyonda alım yapılacak. Toplamda 3.658 kişilik kontenjan için Türkiye genelinden başvurular kabul edildi. Kura çekimi öncesinde ise İŞKUR üzerinden nihai aday listesi yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai liste nasıl görüntülenir?

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Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai liste yayımlandı (2025 İŞKUR nihai aday listesi sorgulama) - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde İŞKUR üzerinden toplam 3 bin 658 işçi alımı yapılacak. Başvurular 5 Mayıs-9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr adresinden yapıldı.

3 bin 658 işçi alımı için başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kuraların çekileceği tarihe çevrildi.

Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, işçi alımı kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı tarihinde noter huzurunda canlı olarak yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai liste yayımlandı (2025 İŞKUR nihai aday listesi sorgulama) - 3

İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin tamamlanmasının ardından kurada kazanan adaylar için kura sonuçları canlı olarak yayımlanacak.

Kurada kazananlar belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai liste yayımlandı (2025 İŞKUR nihai aday listesi sorgulama) - 4

NİHAİ LİSTE BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi belli oldu. Bu liste kuraya katılacak adayları kapsayacak.

Nihai aday listesi, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin yer aldığı listedir. Bu liste kazananları değil, kuraya katılacakları gösterir. Listede yer alan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek ve kuradan çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak.

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai liste yayımlandı (2025 İŞKUR nihai aday listesi sorgulama) - 5

NİHAİ LİSTE NASIL SORGULANIR?

Aşağıdaki adımları takip ederek nihai aday listesine ulaşabilirsiniz:

İŞKUR e-şube adresine gidin.
“İş Arayan” bölümünden giriş yapın.
“İş Başvurularım” sekmesine tıklayın.
Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.
“Nihai Aday Listesi” bağlantısına tıklayarak listeyi indirin.

NİHAİ LİSTE İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai liste yayımlandı (2025 İŞKUR nihai aday listesi sorgulama) - 6

İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.

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