Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai liste yayımlandı (2025 İŞKUR nihai aday listesi sorgulama)
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3 bin 658 işçi alımı için süreç resmen başladı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından şimdi gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından işçi alımında süreç tamamlanacak. Kura çekimi öncesinde ise İŞKUR tarafından nihai aday listesi yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılı takvim ve nihai liste.
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 3.658 işçi alımı ilanına göre; temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı gibi birçok farklı pozisyonda alım yapılacak. Toplamda 3.658 kişilik kontenjan için Türkiye genelinden başvurular kabul edildi. Kura çekimi öncesinde ise İŞKUR üzerinden nihai aday listesi yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman? Nihai liste nasıl görüntülenir?