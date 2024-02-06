Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı 2024: Başvurular ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımının ne zaman yapılacağı, iş arayışında olan sağlık personelleri tarafından merak araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan müjde sonrasında, Sağlık Bakanlığına bu yıl 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli alımı yapılacak. ÖSYM üzerinden yayımlanacak olan kılavuzla birlikte sağlık personelleri başvuruda bulunabilecek. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?
2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru için geri sayım başladı. Atama bekleyen binlerce sağlık personeli tarafından heyecanla beklenen personel alımına ilişkin tarihler merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınacak olan 35 bin personel alımı için gözler başvuru kılavuzunda. Peki, Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?