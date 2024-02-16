Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte sağlık personeli alımının ayrıntıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor." ifadelerini kullanmıştı. 35 bin sağlıkçı atamasında takvim belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte sağlık personeli alımının ayrıntıları - 1

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 bin sağlıkçının atamasına ilişkin takvimin başladığını açıkladı. Kılavuzu bu hafta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) göndermek istediklerini belirten Koca, "Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuya 15 bini hemşire olmak üzere toplam 35 bin sağlık personeli alınacağını açıklamıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte sağlık personeli alımının ayrıntıları - 2

BAKAN KOCA'DAN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni sağlık çalışanı istihdamının olup olmayacağına yönelik bir soru üzerine Bakan Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam, gücümüze güç katacak." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte sağlık personeli alımının ayrıntıları - 3

PERSONEL ALIMINDA MÜLAKAT OLACAK MI?

Personel alımına ilişkin bir tarihin olup olmadığına yönelik soruyu cevaplayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Takvim bugün itibarıyla başladı. Personel alımı imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte sağlık personeli alımının ayrıntıları - 4

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımına ilişkin başvuruların ne zaman başlayacağı net değil.

Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi Sağlık Bakanlığı personel alımı bu yıl da ÖSYM'nin başvuru kılavuzunu yayımlamasının hemen ardından başlayacak.

ÖSYM tarafından başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte sağlık personeli alımının ayrıntıları - 5

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığına alınacak 35 bin personelin 15 bini hemşire kadrosunda olacak.

Ancak diğer 20 bin personelin hangi kadrolarda olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

DAHA FAZLA GÖSTER