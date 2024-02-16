Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman başlayacak? İşte sağlık personeli alımının ayrıntıları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor." ifadelerini kullanmıştı. 35 bin sağlıkçı atamasında takvim belli oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 bin sağlıkçının atamasına ilişkin takvimin başladığını açıkladı. Kılavuzu bu hafta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) göndermek istediklerini belirten Koca, "Alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuya 15 bini hemşire olmak üzere toplam 35 bin sağlık personeli alınacağını açıklamıştı.