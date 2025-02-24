Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'ye çevrildi

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağıyla ilgili meraklı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında yapılan açıklamayla birlikte, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edileceği açıklanmıştı. ÖSYM üzerinden alınacak olan başvurular öncesinde kılavuzun yayımlanması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'ye çevrildi - 1

2025 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 36 bin personel alımı için başvuru tarihleri merak ediliyor. 2024 yılında yapılan duyuru sonrasında, Resmi Gazete'de de yayımlanan karara göre Sağlık Bakanlığı bünyesine 36 bin personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bakanlık bünyesinde sözleşmeli sağlık personeli olabilmek için görev almak isteyen binlerce kişi ise gözlerini başvuru tarihlerine çevirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'ye çevrildi - 2

36 BİN PERSONEL ALIMI KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yer alan karar uyarınca, Sağlık Bakanlığı bünyesine 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'ye çevrildi - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 36 bin personel alımı için başvuru tarihleri merakla bekleniyor.

2024 yılında yapılan duyuruyla birlikte Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklanmış fakat başvuru tarihleri duyurulmamıştı.

Başvuru kılavuzunun 2025 itibarıyla ÖSYM üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'ye çevrildi - 4

KPSS ŞARTI ARANACAK MI?

Geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı aranmıştı.

Bu yılda benzer şekilde KPSS puanıyla alım yapılması bekleniyor.

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