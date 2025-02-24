Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'ye çevrildi

2025 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 36 bin personel alımı için başvuru tarihleri merak ediliyor. 2024 yılında yapılan duyuru sonrasında, Resmi Gazete'de de yayımlanan karara göre Sağlık Bakanlığı bünyesine 36 bin personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bakanlık bünyesinde sözleşmeli sağlık personeli olabilmek için görev almak isteyen binlerce kişi ise gözlerini başvuru tarihlerine çevirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı?