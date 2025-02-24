Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'ye çevrildi
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvurularının ne zaman yapılacağıyla ilgili meraklı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında yapılan açıklamayla birlikte, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edileceği açıklanmıştı. ÖSYM üzerinden alınacak olan başvurular öncesinde kılavuzun yayımlanması bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
2025 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 36 bin personel alımı için başvuru tarihleri merak ediliyor. 2024 yılında yapılan duyuru sonrasında, Resmi Gazete'de de yayımlanan karara göre Sağlık Bakanlığı bünyesine 36 bin personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bakanlık bünyesinde sözleşmeli sağlık personeli olabilmek için görev almak isteyen binlerce kişi ise gözlerini başvuru tarihlerine çevirdi. Peki, Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı?