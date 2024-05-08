Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımında son durum: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri için gözler kılavuzda
Sağlık sektöründe çalışmak isteyen binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı için duyurduğu 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında son durum merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ile birlikte sürecin ayrıntıları belli olacak.
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı kararının Resmi Gazete'de yer alması ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.