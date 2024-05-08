Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımında son durum: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri için gözler kılavuzda

Sağlık sektöründe çalışmak isteyen binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı için duyurduğu 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında son durum merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ile birlikte sürecin ayrıntıları belli olacak.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımında son durum: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri için gözler kılavuzda - 1

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı kararının Resmi Gazete'de yer alması ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımında son durum: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri için gözler kılavuzda - 2

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımında son durum: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri için gözler kılavuzda - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 36 bin sözleşmeli sağlık personel alımı başvurularının başlayacağı tarih için gözler ÖSYM'ye çevrildi.

2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Başvuru kılavuzunun mayıs ayı itibarıyla ÖSYM üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımında son durum: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri için gözler kılavuzda - 4

Geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı aranmıştı. Bu yılda benzer şekilde KPSS puanıyla alım yapılması bekleniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER