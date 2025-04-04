Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 kılavuzu yayımlandı mı? Başvurular ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eksik kadrolara ihtiyaç doğrultusunda 37 bin hekim dışı personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Acil tıp teknisyeni, hemşire, sağlık memuru, ambulans ve acil bakım teknikeri, ebe ve diğer kadrolarda iş arayışında olanlar ise kadro ve branş dağılımına odaklandı. Sağlık Bakanlığı, 37 bin hekim dışı personel alımına ilişkin detayları kılavuzla yayımlayacak. Peki Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı hangi illere ve kadrolara yapılacak? İşte, personel alımına ilişkin detaylar…
2025 yılında birçok kamu kurumu eksik kadrolarına sözleşmeli personel ve memur alımı gerçekleştirecek. Personel alımı başvurularında adaylardan özel ve genel şartları sağlaması isteniyor. Özellikle kamu kurumlarına yapılan alımlarda eğitim, yaş, sınav (KPSS) gibi şartlar aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 2025 yılında 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağını aktardı. Başvuru kılavuzu için ise gözler ÖSYM’ye çevrildi. Daha önceki yıllarda başvuru süreçleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yürütüldü. Peki Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuruları 2025 ne zaman? İşte, personel alımında son durum…