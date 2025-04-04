Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 kılavuzu yayımlandı mı? Başvurular ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eksik kadrolara ihtiyaç doğrultusunda 37 bin hekim dışı personel alımı yapmaya hazırlanıyor. Acil tıp teknisyeni, hemşire, sağlık memuru, ambulans ve acil bakım teknikeri, ebe ve diğer kadrolarda iş arayışında olanlar ise kadro ve branş dağılımına odaklandı. Sağlık Bakanlığı, 37 bin hekim dışı personel alımına ilişkin detayları kılavuzla yayımlayacak. Peki Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı hangi illere ve kadrolara yapılacak? İşte, personel alımına ilişkin detaylar…

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 kılavuzu yayımlandı mı? Başvurular ne zaman yapılacak? - 1

2025 yılında birçok kamu kurumu eksik kadrolarına sözleşmeli personel ve memur alımı gerçekleştirecek. Personel alımı başvurularında adaylardan özel ve genel şartları sağlaması isteniyor. Özellikle kamu kurumlarına yapılan alımlarda eğitim, yaş, sınav (KPSS) gibi şartlar aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 2025 yılında 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağını aktardı. Başvuru kılavuzu için ise gözler ÖSYM’ye çevrildi. Daha önceki yıllarda başvuru süreçleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yürütüldü. Peki Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuruları 2025 ne zaman? İşte, personel alımında son durum…

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 kılavuzu yayımlandı mı? Başvurular ne zaman yapılacak? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI KILAVUZU YAYIMLANDI MI? 

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Bakanlık bünyesindeki eksik kadroların tespit edilmesi için çalışmalar yapıyor. İhtiyaç doğrultusunda kadro ve branş dağılımı belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 kılavuzu yayımlandı mı? Başvurular ne zaman yapılacak? - 3

Hazırlıklar tamamlandıktan sonra kadroların ÖSYM’ye iletilmesi ve başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

Başvuru kılavuzunda başvuru yöntemi, başvuru tarihi, kadroların özel ve genel şartları, alım yapılacak iller, sınav, eğitim ve diğer detaylar belli olacak.

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 kılavuzu yayımlandı mı? Başvurular ne zaman yapılacak? - 4

BU YIL HANGİ KAMU KURUMLARI MEMUR ALIMI YAPACAK?

Birçok belediye ihtiyaçları doğrultusunda ilanlar yayımlamaya devam ediyor. İlanlar İŞKUR üzerinden paylaşılıyor. Geniş kapsamlı olarak alım yapan kurumlarla ilgili açıklamalar tek tek yapılıyor. İşte, alım yapmaya hazırlanan kamu kurumları;

Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı

Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı

Orman Genel Müdürlüğü 4.500 geçici işçi alımı

DAHA FAZLA GÖSTER