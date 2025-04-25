Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı 2025 takvimi bekleniyor: Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ve kadro dağılımı açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvurularının başlayacağı tarih, bakanlık bünyesindeki kuruluşlarda işe girmek isteyen sağlık çalışanlarının gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı için başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarihi Bakan Memişoğlu açıkladı. Personel alımı için açılacak kadroda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak. Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları güçlendirmek için 2025 yılında 37 bin personel istihdam edecek. Hastane, sağlık ocağı, poliklinik gibi yerlerde çalışmak isteyenler ise hangi kadrolara ve illere alım yapacağını merak ediyor. 2024 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde sağlık memuru, hemşire, ebe, ambulans ve acil bakım teknikeri gibi kadrolara alım yapmıştı. Yapılacak alımlar hekim dışı kadrolarına yerleştirilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 2025 personel alımı başvuruları ne zaman? İşte, başvurulara ilişkin detaylar…
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için geri sayım başladı. Başvuru süreci Bakanlık tarafından yayınlanacak kılavuz ile başlayacak. Başvuru kılavuzunda adayların genel sağlaması gereken özel ve genel şartlar yer alacak. Şartları yerine getirmediği tespit edilen adayların başvuruları olumsuz değerlendirilecek. Başvuru süreci ÖSYM üzerinden yürütülecek. Belirlenen takvim doğrultusunda adaylar hareket ederken gözler kılavuza çevrildi. Sınav, eğitim, yaş ve diğer şartların tamamı kılavuzda yer alacak. İhtiyaçlara göre kontenjanlar illere dağıtılacak. Peki Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı başvuru tarihi 2025 ne zaman, şartları neler? İşte, alım sürecine ilişkin son gelişmeler…