Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru tarihleri 2025 açıklandı mı? Hekim dışı personel alımı hangi kadrolara yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı son açıklamada 2025 yılı içerisinde sağlık teşkilatına 37 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakanlık tarafından eksik kadrolar tespit edildikten sonra ÖSYM’ye bilgilendirme yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ise ihtiyaç duyulan kadroların kontenjanlarını oluşturacak ve şartlarını belirleyecek. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar ise şartlara göre başvuru yapabilecek. Peki Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman? İşte, personel alımının detyaları…