Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı branşları belli oldu mu? Personel alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için geri sayım başladı. Başvuru süreci Bakanlık tarafından yayınlanacak kılavuz ile başlayacak. Başvuru kılavuzunda adayların genel sağlaması gereken özel ve genel şartlar yer alacak. Şartları yerine getirmediği tespit edilen adayların başvuruları olumsuz değerlendirilecek. Başvuru süreci ÖSYM üzerinden yürütülecek. Belirlenen takvim doğrultusunda adaylar hareket ederken gözler kılavuza çevrildi. Sınav, eğitim, yaş ve diğer şartların tamamı kılavuzda yer alacak. İhtiyaçlara göre kontenjanlar illere dağıtılacak. Peki Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı başvuru tarihi 2025 ne zaman, şartları neler? İşte, alım sürecine ilişkin son gelişmeler…