Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımında son durum 2025: 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımında son durum, başvuruların açılmasını bekleyen sağlık çalışanları tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tıp Bayramı'nda yaptığı açıklamayla birlikte, 2025 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesine 37 bin hekim dışı yeni personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Gözler şimdi ÖSYM üzerinden yayımlanacak olan başvuru kılavuzu ve şartlarına çevrildi. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımında son durum ne? 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 37 bin hekim dışı personel alımına ilişkin başvuruların başlayacağı tarih merakla bekleniyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzuyla birlikte başvuru tarihleri ve şartlar belli olacak. Sağlık Bakanlığı için geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı aranmıştı. İşte 2025 Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımında son durum.