Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi: 2024 İŞKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman, nasıl canlı izlenecek?
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi tarihi, şubat ayında başvuruda bulunan binlerce aday tarafından sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, elektrikçi gibi farklı meslek gruplarından 8 bin kişi işe alınacak. Yapılacak kura çekimi sonrasında kabul gören kişiler mülakat olmaksızın direkt olarak atanacak. 8 bin işçi alımı için kura takvimi belli oldu. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, nasıl canlı izlenecek?
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 8 bin sürekli işçi alımı ilanı sonrasında kura çekiminin yapılacağı tarih merakla bekleniyor. Şubat ayında Bakanlık üzerinden tamamlanan başvuruların ardından gözler işçi alımı kura tarihlerine çevrildi. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamalarla birlikte 8 bin işçi alımı kura çekimi için tarih belli oldu. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman?