Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi: 2024 İŞKUR işçi alımı kura çekimi ne zaman, nasıl canlı izlenecek?

BAKAN KOCA'DAN KURA ÇEKİMİ AÇIKLAMASI

Bolu'da vatandaşlarla sohbet eden Koca, "Nisan'ın 4'ünde çekiliş var. Mülakat filan yok, doğrudan direk atama. Canlı, herkesin görebileceği şekilde, Youtube üzerinden noter huzurunda 8 binin çekilişi olacak." ifadelerini kullandı.



O anları sosyal medyadan paylaşan Koca, videoyu ise "Mülakat olmadan, ÖSYM puanı ile doğrudan atanma. Bolu’da bir baba sevincini paylaştı. Bir soruya cevaben de, İŞKUR üzerinden, yine mülakat olmadan, noter huzurunda çekilişle yapılacak 8.000 işçi alımıyla ilgili bilgi verdik." sözleriyle paylaştı.



Taşra teşkilatlarında istihdam edilecek asıl ve yedek adaylar kura çekiminin ardından duyurulacak.