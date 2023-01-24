Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı için gözler 2. etapta: 2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımında ilk etabın tamamlanmasıyla birlikte 30 bin kişi Sağlık Bakanlığı bünyesine dahil olmuştu. Kura sonuçlarının ardından 30 bin kişilik personel alımı 11 bin 317 işçi alımı yapan Sağlık Bakanlığı, 2. personel alımları için harekete geçecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı için gözler 2. etapta: 2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? - 1

Sağlık Bakanlığı 2. personel alımına ilişkin tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Bakan Koca tarafından geçtiğimiz aylarda iki etaplı yapılacağı ilan edilen 85 bin personel alımına ilişkin ilk etap tamamlanmıştı. Gözler şimdi 2. etabın başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı için gözler 2. etapta: 2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

15 bin 537'si tıbbi sekreter ve 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşmak üzere toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları yapılmıştı.

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır yapılmaz ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı için gözler 2. etapta: 2023 Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? - 3

30 BİN PERSONEL ALIMI TAMAMLANDI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere ilk etapta 15 bin 537 tıbbi sekreter ve 5 bin 831 hemşire alımı olmak üzere toplamda 30 bin personel alımı gerçekleştirildi.

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