Sağlık Bakanlığı atama kurasının ayrıntıları belli oldu: Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için ilk defa ve yeniden atama kurası kapsamında yapılacak başvurularla ilgili ayrıntıları duyurdu. Adayların başvuru formunu doldurarak tercihlerini kesinleştirmesi gerekiyor. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için ilk defa ve yeniden atama kurası kapsamında yapılacak başvurularla ilgili detayları açıkladı. Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına yapılacak atamalar, noter huzurunda bilgisayar ortamında kura yöntemiyle gerçekleştirilecek.