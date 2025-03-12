Sağlık Bakanlığı atama kurasının ayrıntıları belli oldu: Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman?

ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Yapılan duyuruda; "122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına ait ilan metni ve kuraya alınan hekimlerin isim listeleri 2 Nisan 2025 tarihinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilecek olup, eş durumu veya sağlık mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunacakların 2 Nisan 2025 tarihinden 4 Nisan 2025 tarihi saat 18.00’e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (https://ekip.saglik.gov.tr) üzerinden mazeret başvurusunda bulunmaları gerekmektedir." denildi.