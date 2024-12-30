Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi kura sonuç sorgulama: DHY kura sonuçları nasıl öğrenilir?

DHY KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından atama sonuçları ve nihai isim listesi Sağlık Bakanlığı'nın internet adresinde((https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar, kura sonuçlarını doğrudan Bakanlığın ilgili ekranından öğrenebilecek.



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