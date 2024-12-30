Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi kura sonuç sorgulama: DHY kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kura çekimiyle ilgili ayrıntılar merak ediliyor. 29 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında alınan ön başvuruların ardından, tıp fakültesi mezunları ve uzmanlık eğitimini tamamlayan doktorların atamaları belirlenen takvime göre gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi, canlı yayınla takip edilebilecek. Peki, DHY kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi kura sonuç sorgulama: DHY kura sonuçları nasıl öğrenilir? - 1

Sağlık Bakanlığı tarafından 120. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi 29 Aralık 2024 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Kura çekilişi Bakanlığın Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Kura çekimine katılımcı alınmadı.

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Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi kura sonuç sorgulama: DHY kura sonuçları nasıl öğrenilir? - 2

DHY KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından atama sonuçları ve nihai isim listesi Sağlık Bakanlığı'nın internet adresinde((https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar, kura sonuçlarını doğrudan Bakanlığın ilgili ekranından öğrenebilecek.

DHY 120. DÖNEM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi kura sonuç sorgulama: DHY kura sonuçları nasıl öğrenilir? - 3

GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER NELER?

1) Mal Bildirim Formu

2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)

3) Askerlik Durum Belgesi

4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi

5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)

6) Mazeret sonucu yerleşenler, mazeret ön başvuruları için sisteme yüklemiş oldukları belgelerin asıllarını göreve başladıkları birime teslim edecekler.

Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi kura sonuç sorgulama: DHY kura sonuçları nasıl öğrenilir? - 4

Kura sonucunda Bakanlığın dışında diğer kurumlara yerleşen tabip ve uzman tabiplerin atamaya esas işlemler için yerleştikleri kurumla irtibata geçmeleri gerekiyor.

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