Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi kura sonuç sorgulama: DHY kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kura çekimiyle ilgili ayrıntılar merak ediliyor. 29 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında alınan ön başvuruların ardından, tıp fakültesi mezunları ve uzmanlık eğitimini tamamlayan doktorların atamaları belirlenen takvime göre gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak kura çekimi, canlı yayınla takip edilebilecek. Peki, DHY kura sonuçları nasıl öğrenilir?
Sağlık Bakanlığı tarafından 120. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekimi 29 Aralık 2024 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Kura çekilişi Bakanlığın Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Kura çekimine katılımcı alınmadı.