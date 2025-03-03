Sağlık Bakanlığı eş durumu atama kurası tamamlandı (Sağlık bakanlığı eş durumu tayin sonuçları nasıl öğrenilir?)
2025 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği kura başvuruları geçtiğimiz aylarda alınmıştı. Başvuru sürecinin tamamlanması ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasından kura ilanı paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı eş durumu atama kurası 3 Mart 2025 tarihinde tamamlandı. Peki, Sağlık bakanlığı eş durumu tayin sonuçları nasıl öğrenilir?
Sağlık Bakanlığı eş durumu atama kurası geride kaldı. Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 1. dönem 663- 45/A sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuru ve kura takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Yayımlanan takvim doğrultusunda Sağlık bakanlığı eş durumu tayin sonuçları 3 Mart Pazartesi günü açıklandı.