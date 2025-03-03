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Sağlık Bakanlığı eş durumu atama kurası tamamlandı (Sağlık bakanlığı eş durumu tayin sonuçları nasıl öğrenilir?)

2025 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A sözleşmeli sağlık personelinin eş durumu nedeniyle yer değişikliği kura başvuruları geçtiğimiz aylarda alınmıştı. Başvuru sürecinin tamamlanması ardından Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasından kura ilanı paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı eş durumu atama kurası 3 Mart 2025 tarihinde tamamlandı. Peki, Sağlık bakanlığı eş durumu tayin sonuçları nasıl öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı eş durumu atama kurası tamamlandı (Sağlık bakanlığı eş durumu tayin sonuçları nasıl öğrenilir?) - 1

Sağlık Bakanlığı eş durumu atama kurası  geride kaldı. Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 1. dönem 663- 45/A sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuru ve kura takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Yayımlanan takvim doğrultusunda Sağlık bakanlığı eş durumu tayin sonuçları 3 Mart Pazartesi günü açıklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı eş durumu atama kurası tamamlandı (Sağlık bakanlığı eş durumu tayin sonuçları nasıl öğrenilir?) - 2

EŞ DURUMU ATAMA KURASI TAMANLANDI

Takvime göre, Sağlık Bakanlığı YHGM eş durumu atama kurası canlı yayını 3 Mart Pazartesi günü saat 10.30'da başladı ve yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamlandı. Kura sonuçları aynı gün saat https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı eş durumu atama kurası tamamlandı (Sağlık bakanlığı eş durumu tayin sonuçları nasıl öğrenilir?) - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI EŞ DURUMU KURA İLANI

Kura ilanında yapılan açıklamada;  "19.02.2025 - 20.02.2025 tarihleri arasında alınmış olan itirazlar incelenmiş olup değerlendirme sonuçları Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden ilan edilmiştir.
Kura çekilişi 03.03.2025 tarihinde saat 10:30'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) üzerinden canlı olarak yayınlanacağından kuraya katılımcı alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı eş durumu atama kurası tamamlandı (Sağlık bakanlığı eş durumu tayin sonuçları nasıl öğrenilir?) - 4

Yapılan açıklamaya göre, sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilenlerin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

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