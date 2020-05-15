Sağlık Bakanlığı giyim mağazaları için Covid-19 tedbirlerini belirledi

MÜŞTERİLERLE İLGİLİ ÖNERİLER

Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları hususunda uyarılacak. Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanacak. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulacak.

İş yerine girdiğinde müşteriler, alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70 oranında alkol içeren kolonya ile ellerini dezenfekte edecek. Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanacak.

Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak, bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılacak.