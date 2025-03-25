Sağlık Bakanlığı hekim dışı 37 bin personel alımı başvuruları 2025 ne zaman başlayacak?

37 BİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zaman önce konuya dair şunları söyledi;



"İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum."