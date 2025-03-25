Sağlık Bakanlığı hekim dışı 37 bin personel alımı başvuruları 2025 ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru tarihleri, özel ve genel şartları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hekim dışı personel alımı yapılacağını aktarırken gözler kılavuza çevrildi. Sağlık Bakanlığı'nın, söz konusu alımlar için süreci ne zaman başlatacağı merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra kadrolarına, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 37 bin sözleşmeli sağlık personeli alınması bekleniyor. Personel alımları için başvuruların ne zaman başlayacağı ve ÖSYM kılavuzunun yayımlanma tarihi de adayların gündeminde. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında son gelişmeler...