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Sağlık Bakanlığı hekim dışı 37 bin personel alımı başvuruları 2025 ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru tarihleri, özel ve genel şartları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hekim dışı personel alımı yapılacağını aktarırken gözler kılavuza çevrildi. Sağlık Bakanlığı'nın, söz konusu alımlar için süreci ne zaman başlatacağı merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı hekim dışı 37 bin personel alımı başvuruları 2025 ne zaman başlayacak? - 1

Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra kadrolarına, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 37 bin sözleşmeli sağlık personeli alınması bekleniyor. Personel alımları için başvuruların ne zaman başlayacağı ve ÖSYM kılavuzunun yayımlanma tarihi de adayların gündeminde. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında son gelişmeler...

TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı hekim dışı 37 bin personel alımı başvuruları 2025 ne zaman başlayacak? - 2
Sağlık Bakanlığı hekim dışı 37 bin personel alımı başvuruları 2025 ne zaman başlayacak? - 3

Sağlık Bakanlığı için geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı aranmıştı. Bu yılda benzer şekilde KPSS puanıyla alım yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı hekim dışı 37 bin personel alımı başvuruları 2025 ne zaman başlayacak? - 4

37 BİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zaman önce konuya dair şunları söyledi;

"İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum."

Sağlık Bakanlığı hekim dışı 37 bin personel alımı başvuruları 2025 ne zaman başlayacak? - 5

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan 37 bin personel alımı için başvuru tarihleri merakla bekleniyor.

Başvuru kılavuzunun 2025 itibarıyla ÖSYM üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıkmalar gelince haberimizde yer vereceğiz.

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