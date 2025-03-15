Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı 2025: 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edecek olan 37 bin hekim dışı personel alımına ilişkin tarih araştırmaları başladı. Sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının beklediği müjdeli haberi vererek 37 bin hekim dışı personel alımı yapacaklarını açıkladı. Gözler şimdi personel alımının yapılacağı tarihlere ve başvuru şartlarına çevrildi. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
2025 yılında Sağlık Bakanlığı'na 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla katıldığı iftar programında, sağlık camiasının merakla beklediği müjdeli haberi verdi ve 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı'na 2025 yılında 36 bin personel alımına ek olarak 37 bin hekim dışı personel alımı daha yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman?