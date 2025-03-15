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Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı 2025: 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edecek olan 37 bin hekim dışı personel alımına ilişkin tarih araştırmaları başladı. Sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının beklediği müjdeli haberi vererek 37 bin hekim dışı personel alımı yapacaklarını açıkladı. Gözler şimdi personel alımının yapılacağı tarihlere ve başvuru şartlarına çevrildi. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı 2025: 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 1

2025 yılında Sağlık Bakanlığı'na 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla katıldığı iftar programında, sağlık camiasının merakla beklediği müjdeli haberi verdi ve 37 bin hekim dışı personel alımı yapılacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı'na 2025 yılında 36 bin personel alımına ek olarak 37 bin hekim dışı personel alımı daha yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman?

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Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı 2025: 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 2

37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALINACAK

Sağlık camiasının beklediği önemli bir müjdeyi sağlık çalışanları ve aziz milletiyle paylaşmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum."

Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı 2025: 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 3

37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 yılında yapılacak. Başvurunun ayrıntıları ve kılavuzun önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı 2025: 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? - 4

36 BİN PERSONEL ALIMI DAHA YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında yapılan açıklamayla birlikte, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edileceği açıklanmıştı.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

2024 yılında yapılan bu duyuruyla birlikte Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklanmış fakat başvuru tarihleri duyurulmamıştı.

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