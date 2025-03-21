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Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı 2025: 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımının ne zaman yapılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında merak ediliyor. Sağlık çalışanlarıyla katıldığı iftar programında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz." demişti. Gözler şimdi başvuru kılavuzu ve şartlarına çevrildi. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı 2025: 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, şartlar neler? - 1

2025 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesine alımı yapılacak olan 37 bin hekim dışı personel alımı için tarih araştırmaları başladı. 2024 yılında Sağlık Bakanlığı'na alımı yapılacak olan 36 bin personel alımının üzerine bir de 37 bin hekim dışı personel alımı müjdelendi. Böylelikle bakanlık bünyesine toplamda 73 bin personel alımı yapılacak. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman?

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Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı 2025: 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, şartlar neler? - 2

37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Sağlık camiasının beklediği önemli bir müjdeyi sağlık çalışanları ve aziz milletiyle paylaşmak istediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

"İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle, hekimlerimiz başta olmak üzere ülkemizin dört bir ucunda sabır, şefkat ve metanetle insanımıza hizmet etmeyi görev bilen tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum."

Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı 2025: 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, şartlar neler? - 3

37 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 37 bin hekim dışı personel alımı 2025 yılında yapılacak. Başvurunun ayrıntıları ve kılavuzun önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı 2025: 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, şartlar neler? - 4

KPSS ŞARTI ARANACAK MI?

Sağlık Bakanlığı için geçtiğimiz yıl yapılan alımlarda ön lisans, ortaöğretim, lisans mezunlarından KPSS puan şartı aranmıştı.

Bu yılda benzer şekilde KPSS puanıyla alım yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanacak.

Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı 2025: 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, şartlar neler? - 5

36 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında yapılan açıklamayla birlikte, 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edileceği açıklanmıştı.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

2024 yılında yapılan bu duyuruyla birlikte Sağlık Bakanlığı 36 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklanmış fakat başvuru tarihleri duyurulmamıştı.

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