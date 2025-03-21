Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımı 2025: 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman, şartlar neler?
Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımının ne zaman yapılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında merak ediliyor. Sağlık çalışanlarıyla katıldığı iftar programında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz." demişti. Gözler şimdi başvuru kılavuzu ve şartlarına çevrildi. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman?
2025 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesine alımı yapılacak olan 37 bin hekim dışı personel alımı için tarih araştırmaları başladı. 2024 yılında Sağlık Bakanlığı'na alımı yapılacak olan 36 bin personel alımının üzerine bir de 37 bin hekim dışı personel alımı müjdelendi. Böylelikle bakanlık bünyesine toplamda 73 bin personel alımı yapılacak. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı ne zaman?