Sağlık Bakanlığı ikinci alımlar 2025: İşçi ve personel alımı başvuruları ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak?
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında toplam 37 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. İlk alımlarda 3 bin 658 işçi ve 15 bin 342 personel alımı yapılacak. Personel alımında yerleştirme sonuçları açıklanırken işçi alımında ise kura çekimi süreci Mayıs ayında tamamlanacak. İlk başvurularda olumlu sonuç alamayan adaylar ise ikinci alımlara odaklandı. Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı için 18 bin kontenjan ayrıldı. Personel alımı başvuruları internet üzerinden gerçekleştirilecek ve branş dağılımı ise kılavuzla birlikte belli olacak. Peki Sağlık Bakanlığı ikinci işçi ve personel alımı başvuruları 2025 ne zaman? İşte, ikinci alımlara ilişkin detaylar…
Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımının gerçekleştirileceği tarih belli oldu. Sağlık Bakanlığı ilk alımlarda işçi kadrosuna temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi, aşçı ve klinik destek elemanı için kadro ayırmıştı. Personel alımında ise biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni gibi kadrolara alım yaptı. İkinci personel alımı için gözler ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuza çevrildi. Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımıyla birlikte hastane, poliklinik, aile sağlığı merkezlerindeki eksikler giderilecek. Peki Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı 2025 ne zaman? İşte, personel alımına ilişkin son gelişmeler…