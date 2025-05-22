Sağlık Bakanlığı ikinci alımlar 2025: İşçi ve personel alımı başvuruları ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımının gerçekleştirileceği tarih belli oldu. Sağlık Bakanlığı ilk alımlarda işçi kadrosuna temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi, aşçı ve klinik destek elemanı için kadro ayırmıştı. Personel alımında ise biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni gibi kadrolara alım yaptı. İkinci personel alımı için gözler ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuza çevrildi. Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımıyla birlikte hastane, poliklinik, aile sağlığı merkezlerindeki eksikler giderilecek. Peki Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı 2025 ne zaman? İşte, personel alımına ilişkin son gelişmeler…