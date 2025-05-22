Sağlık Bakanlığı ikinci alımlar 2025: İşçi ve personel alımı başvuruları ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında toplam 37 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. İlk alımlarda 3 bin 658 işçi ve 15 bin 342 personel alımı yapılacak. Personel alımında yerleştirme sonuçları açıklanırken işçi alımında ise kura çekimi süreci Mayıs ayında tamamlanacak. İlk başvurularda olumlu sonuç alamayan adaylar ise ikinci alımlara odaklandı. Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı için 18 bin kontenjan ayrıldı. Personel alımı başvuruları internet üzerinden gerçekleştirilecek ve branş dağılımı ise kılavuzla birlikte belli olacak. Peki Sağlık Bakanlığı ikinci işçi ve personel alımı başvuruları 2025 ne zaman? İşte, ikinci alımlara ilişkin detaylar…

Sağlık Bakanlığı ikinci alımlar 2025: İşçi ve personel alımı başvuruları ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak? - 1

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımının gerçekleştirileceği tarih belli oldu. Sağlık Bakanlığı ilk alımlarda işçi kadrosuna temizlik görevlisi, özel güvenlik görevlisi, aşçı ve klinik destek elemanı için kadro ayırmıştı. Personel alımında ise biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni  gibi kadrolara alım yaptı. İkinci personel alımı için gözler ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuza çevrildi. Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımıyla birlikte hastane, poliklinik, aile sağlığı merkezlerindeki eksikler giderilecek. Peki Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı 2025 ne zaman? İşte, personel alımına ilişkin son gelişmeler…

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Sağlık Bakanlığı ikinci alımlar 2025: İşçi ve personel alımı başvuruları ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR 2025 NE ZAMAN?

2025 yılında Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı yapacak. İlk personel alımı için 19 bin kadro ayrıldı ve süreç Mayıs ayı içerisinde tamamlandı.

İkinci personel alımı ise Eylül ayında başlayacak. Sağlık Bakanlığı henüz detaylı takvimi duyurmadı.

Bakanlık ilk yerleştirmeler tamamlandıktan sonra eksik kadroları ve ihtiyaç duyulan branşları ÖSYM’ye bildirecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi kılavuz hazırlayacak ve başvuru süreci başlayacak.

Sağlık Bakanlığı ikinci alımlar 2025: İşçi ve personel alımı başvuruları ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak? - 3

İlk alımlarda olduğu gibi ikinci alımlarda da işçi alımı için kontenjan ayrılması bekleniyor. İlk alımlarda ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar açılan kadrolara başvuru yapabilmişti.

İşçi alımları ise İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin yanı sıra 81 ilde işçi alımı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı ikinci alımlar 2025: İşçi ve personel alımı başvuruları ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak? - 4

EN FAZLA ALIM HEMŞİRE KADROSUNA YAPILDI

Toplam 19 bin personel alımı yapılan ilk yerleştirmelerde en fazla alım hemşire kadrosuna yapıldı.

7 bin 597 hemşire alımı yapılırken bin 280 ebe alımı yapıldı. Diyetisyen, Odyolog, Perfüzyonist, Psikolog, Dil ve Konuşma Terapisti, Destek Personeli, Çocuk Gelişimcisi alım yapılan kadrolar arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı ikinci alımlar 2025: İşçi ve personel alımı başvuruları ne zaman, hangi kadrolara alım yapılacak? - 5

3 bin 658 sürekli işçi alımında ise kadro dağılımı şu şekildeydi;

Temizlik Görevlisi - 3.170

Güvenlik Görevlisi - 240

Klinik Destek Elemanı 242

Aşçı - 6

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