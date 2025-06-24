Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında ikinci etap personel alımı sürecine hazırlanıyor. İlk aşamada gerçekleştirilen 15.342 sözleşmeli personel atamasının ardından, yeni kadrolar için başvuru süreci yakından takip ediliyor. KPSS-2025/4 tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, gözler hemşire, sağlık teknikeri, diyetisyen ve tıbbi sekreter gibi alanlarda yapılması planlanan 18 bin kişilik yeni personel alımına çevrildi.





