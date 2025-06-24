Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başvurularında son durum merak konusu oldu. Mayıs 2025’te gerçekleştirilen ilk alımda 15.342 sözleşmeli personel ataması tamamlandı. Şimdi gözler, hem sözleşmeli sağlık personeli hem de sürekli işçi kadrolarının yer aldığı yeni alım sürecine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında ikinci etap personel alımı sürecine hazırlanıyor. İlk aşamada gerçekleştirilen 15.342 sözleşmeli personel atamasının ardından, yeni kadrolar için başvuru süreci yakından takip ediliyor. KPSS-2025/4 tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, gözler hemşire, sağlık teknikeri, diyetisyen ve tıbbi sekreter gibi alanlarda yapılması planlanan 18 bin kişilik yeni personel alımına çevrildi.