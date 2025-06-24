Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başvurularında son durum merak konusu oldu. Mayıs 2025’te gerçekleştirilen ilk alımda 15.342 sözleşmeli personel ataması tamamlandı. Şimdi gözler, hem sözleşmeli sağlık personeli hem de sürekli işçi kadrolarının yer aldığı yeni alım sürecine çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - 1

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında ikinci etap personel alımı sürecine hazırlanıyor. İlk aşamada gerçekleştirilen 15.342 sözleşmeli personel atamasının ardından, yeni kadrolar için başvuru süreci yakından takip ediliyor. KPSS-2025/4 tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, gözler hemşire, sağlık teknikeri, diyetisyen ve tıbbi sekreter gibi alanlarda yapılması planlanan 18 bin kişilik yeni personel alımına çevrildi.


TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - 2

2.ETAP BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı Memişoğlu, ikinci etap için tarih verdi. Memişoğlu yeni personel alımları için eylül ayını işaret etmişti.

Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ETAP PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular ÖSYM’nin "KPSS‑2025/5" tercih kılavuzu yayımlandıktan sonra, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak.  İşçi pozisyonları için başvurular İŞKUR’un e‑şube sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Kura usulüyle yerleştirme gerçekleştirilecek. Her iki kanalın da Eylül 2025 itibarıyla aktif hale gelmesi planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? - 4

19 BİN PERSONEL ALIMI KADROSU

Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı alımlara dair kadro ve branş dağılımı aşağıdaki gibiydi:

BİYOLOG: 10


BÜRO PERSONELİ: 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ: 75

DESTEK PERSONELİ: 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ: 44

DİYETİSYEN: 74

EBE :1280

FİZYOTERAPİST: 121

GERONTOLOG: 6

HEMŞİRE: 7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ: 27

ODYOLOG: 17

PERFÜZYONİST :25

PSİKOLOG: 30

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) :2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) : 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT): 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ): 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) : 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ): 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ): 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE): 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ): 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM): 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ): 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) : 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ): 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) : 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ): 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ): 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN): 17

SOSYAL ÇALIŞMACI: 67

TEKNİKER: 235

TEKNİSYEN: 273

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