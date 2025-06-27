Sağlık Bakanlığı ikinci işçi ve personel alımı başvuruları 2025 ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuruları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Bakanlık bünyesinde bu yıl toplam 37 bin personel alımı gerçekleştirilecek. İlk aşamada gerçekleştirilen 15 bin 342 sözleşmeli personel alımının ardından ikinci alımlar için tarihler beklenmeye başlandı. Sağlık Bakanlığı Mayıs ayında biyolog, büro personeli, ebe, diyetisyen, hemşire ve diğer birçok kadroya işçi alımı yapmıştı. Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ÖSYM’ye bildirecek ve başvuru kılavuzu hazırlanacak. Peki Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı 2025 başvuruları ne zaman? İşte, detaylar…

Sağlık Bakanlığı ikinci işçi ve personel alımı başvuruları 2025 ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? - 1

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru şartları ve tarihler merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ilk alımlarda işçi kadrosuna temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, aşçı ve klinik destek elemanı gibi kadrolar ayırmıştı. Bakanlık hastane, poliklinik, aile sağlığı merkezlerindeki eksik bölgelere personel alımı yapacak. Özellikle lise, ön lisans ve lisans meznu adaylar başvuru yapabilecekleri kadrolara odaklandı. Mayıs ayında işçi alımı 81 il için geçerli olurken personel alımı da birçok ile gerçekleştirildi. Peki Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru tarihi 2025 ne zaman? İşte, son yapılan açıklama…

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Sağlık Bakanlığı ikinci işçi ve personel alımı başvuruları 2025 ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI 2025 NE ZAMAN? 

Sağlık Bakanlığı bu yıl 37 bin hekim dışı personel alımı gerçekleştirecek. İlk alımlar Mayıs ayı içerisinde tamamlandı. 19 bin personel ataması yapılırken ikinci personel alımı için başvuruların başlaması bekleniyor. Sağlık Bakanı daha önce yaptığı açıklamada ikinci alımların Eylül ayında başlayacağını duyurmuştu.

Bakanlık eksik kadro ve ihtiyaç duyulan personelleri ÖSYM’ye bildirecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kılavuz hazırlanacak ve yayımlanacak. Kılavuzda başvuru genel şartları, özel şartlar ve başvuru tarihleri yer alacak.

Sağlık Bakanlığı ikinci işçi ve personel alımı başvuruları 2025 ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? - 3

İlk alımlarda işçi alımı için 3 bin 658 kadro ayrılmıştı. İkinci alımlarda da benzer şekilde işçi alımı için kontenjan ayrılması bekleniyor.

Mayıs ayında yapılan alımlarda hemşire, ebe, diyetisyen, odyolog, perfüzyonis, psikolog, dil ve konuşma terapisti, destek personeli, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, aşçı gibi kadrolara alım yapıldı.

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