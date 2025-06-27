Sağlık Bakanlığı ikinci işçi ve personel alımı başvuruları 2025 ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru şartları ve tarihler merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ilk alımlarda işçi kadrosuna temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, aşçı ve klinik destek elemanı gibi kadrolar ayırmıştı. Bakanlık hastane, poliklinik, aile sağlığı merkezlerindeki eksik bölgelere personel alımı yapacak. Özellikle lise, ön lisans ve lisans meznu adaylar başvuru yapabilecekleri kadrolara odaklandı. Mayıs ayında işçi alımı 81 il için geçerli olurken personel alımı da birçok ile gerçekleştirildi. Peki Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuru tarihi 2025 ne zaman? İşte, son yapılan açıklama…