Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı branş dağılımı 2025 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, işçi alımı yapılacak mı?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı personel alımı gerçekleştirecek. KPSS 2025/4 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ilk etapta yapılan alımlar tamamlandı. Personel alımının yanı sıra ilk alımlarda 3.658 işçi alımı için kura çekimi bekleniyor. İkinci alımlar için geri sayım başlarken gözler başvuru tarihlerine ve alım yapılacak kadrolara çevrildi. Birinci alımlarda biyolog, büro personeli, destek personeli, hemşire, odyolog, perfüzyonist, psikolog ve diğer birçok kadroya alım yapıldı. Peki Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı 2025 ne zaman, işçi alımı yapılacak mı? İşte, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımına ilişkin detaylar…

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı branş dağılımı 2025 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, işçi alımı yapılacak mı? - 1

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eksik kadrolarda görevlendirmek üzere personel alımına devam edecek. Hastane, poliklinik, Aile sağlığı merkezleri ve diğer birçok sağlık kurumuna yeni alımlar yapılacak. İlk etapta 15 bin 342 personel ve 3 bin 658 işçi alımı tamamlandı. İşçi alımı sürecinin sona ermesi için kura çekimi beklenecek. 15 bin 342 personel alımında ise yerleştirmeleri yapılan adaylar kura ve sınav olmadan göreve başlayacak. İkinci işçi alımı için başvuru takvimi netleşti. Daha önceki başvurularda olduğu gibi ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak ve kadrolar belli olacak. İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı sürecine ilişkin bilgiler…

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Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı branş dağılımı 2025 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, işçi alımı yapılacak mı? - 2

SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ PERSONEL ALIMI 2025 NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı, KPSS 2025/4 yerleştirme süreci tamamlandı. İşçi alımında ise kura çekimi beklenirken gözler ikinci alım için başvuru takvimine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada toplam 37 bin personel alımı olacağını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı süreci Mayıs ayı içerisinde tamamlanacak. İkinci alımlar ise Eylül ayında başlayacak.

Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ihtiyaçları doğrultusunda ÖSYM’ye bildirecek. Yılın ikinci alımında branş dağılımı, başvuru şartları ve diğer detaylar yayınlanacak 2025/5 tercih kılavuzuyla belli olacak.

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı branş dağılımı 2025 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, işçi alımı yapılacak mı? - 3

SAĞLIK BAKANLIĞI YENİDEN İŞÇİ ALIMI YAPACAK MI?

Sağlık Bakanlığı, 19 bin personel alımı içerisinde 3 bin 658 işçi alımı için kadro ayırmıştı. Başvuru süreci tamamlanırken kuraya hak kazanan nihai isim listesi belli oldu. 27 Mayıs’ta kura çekimi yapılacak ve hak kazanan işçiler belli olacak. İkinci personel alımlarında da benzer şekilde ihtiyaç doğrultusunda işçi alımı yapılması bekleniyor. Kılavuz yayımlandıktan sonra alım yapılacak meslek grupları netlik kazanacak.

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı branş dağılımı 2025 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, işçi alımı yapılacak mı? - 4

GÖZLER ALIM YAPILACAK KADROLARDA

19 bin personel alımında en fazla kadro hemşire, ebe ve sağlık teknikeri kadrosuna ayrılmıştı. İkinci etapta yapılacak 18 bin kadro ayrılacak. İlk alımlarda olduğu gibi ikinci alımlarda da en fazla alımın hemşire kadrosuna yapılması ön görülüyor. İlk atamalrda branş dağılımı şu şekildeydi;

BİYOLOG 10

BÜRO PERSONELİ 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75

DESTEK PERSONELİ 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

DİYETİSYEN 74

EBE 1280

FİZYOTERAPİST 121

GERONTOLOG 6

HEMŞİRE 7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 25

PSİKOLOG 30

Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı branş dağılımı 2025 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, işçi alımı yapılacak mı? - 5

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SOSYAL ÇALIŞMACI 67

TEKNİKER 235

TEKNİSYEN 273

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