Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı branş dağılımı 2025 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, işçi alımı yapılacak mı?

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eksik kadrolarda görevlendirmek üzere personel alımına devam edecek. Hastane, poliklinik, Aile sağlığı merkezleri ve diğer birçok sağlık kurumuna yeni alımlar yapılacak. İlk etapta 15 bin 342 personel ve 3 bin 658 işçi alımı tamamlandı. İşçi alımı sürecinin sona ermesi için kura çekimi beklenecek. 15 bin 342 personel alımında ise yerleştirmeleri yapılan adaylar kura ve sınav olmadan göreve başlayacak. İkinci işçi alımı için başvuru takvimi netleşti. Daha önceki başvurularda olduğu gibi ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak ve kadrolar belli olacak. İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı sürecine ilişkin bilgiler…