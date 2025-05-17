Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı branş dağılımı 2025 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, işçi alımı yapılacak mı?
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı personel alımı gerçekleştirecek. KPSS 2025/4 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ilk etapta yapılan alımlar tamamlandı. Personel alımının yanı sıra ilk alımlarda 3.658 işçi alımı için kura çekimi bekleniyor. İkinci alımlar için geri sayım başlarken gözler başvuru tarihlerine ve alım yapılacak kadrolara çevrildi. Birinci alımlarda biyolog, büro personeli, destek personeli, hemşire, odyolog, perfüzyonist, psikolog ve diğer birçok kadroya alım yapıldı. Peki Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı 2025 ne zaman, işçi alımı yapılacak mı? İşte, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımına ilişkin detaylar…
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki eksik kadrolarda görevlendirmek üzere personel alımına devam edecek. Hastane, poliklinik, Aile sağlığı merkezleri ve diğer birçok sağlık kurumuna yeni alımlar yapılacak. İlk etapta 15 bin 342 personel ve 3 bin 658 işçi alımı tamamlandı. İşçi alımı sürecinin sona ermesi için kura çekimi beklenecek. 15 bin 342 personel alımında ise yerleştirmeleri yapılan adaylar kura ve sınav olmadan göreve başlayacak. İkinci işçi alımı için başvuru takvimi netleşti. Daha önceki başvurularda olduğu gibi ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak ve kadrolar belli olacak. İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı sürecine ilişkin bilgiler…