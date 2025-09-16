Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı 2025 | Kadro dağılımı ve alım yapılacak iller açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP PERSONEL ALIMI 2025 NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2025 yılında toplam 35 bin hekim dışı personel alımı olacak şekilde planlama yaptıklarını hatırlatırken 18 bin alımın sene ortasında gerçekleştirildiğini ifade etti.



Bakan Memişoğlu açıklamasının devamında kalan 17 binlik kontenjan için planlamaları tamamladıklarını ve bu ay itibariyle Cumhurbaşkanlığı’na onay için sunulduğunu vurguladı. Bakan Memişoğlu “ En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımızla 2026’da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz" dedi.