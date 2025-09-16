Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı 2025 | Kadro dağılımı ve alım yapılacak iller açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı için geri sayım başladı. 2025 yılında toplam 35 bin hekim dışı personel alımı yapılacak. İlk alımlarda toplam 18 bin atama gerçekleştirilirken gözler ikinci alımlara çevrildi. Geçtiğimiz atamalarda biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, destek personeli, ebe, fizyoterapist, odyolog, psikolog, sağlık teknikeri ve diğer birçok kadroya alım yapılmıştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ikinci alımlarla ilgili beklenen açıklamaya yaptı. Açıklamanın ardından gözler ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuza çevrildi. Peki 2025 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman, kadro dağılımı açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı 2025 yılı nın geride kalan bölümünde 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 işçi alımı gerçekleştirdi. Hekim dışı personel alımında ilk etap tamamlanırken toplam 35 bin personel alımı yapılacağı ifade edilmişti. 17 bin kontenjan için gözler kılavuza çevrildi. Kadro dağılımı, başvuru şartları, başvuru tarihi ve yöntemi başvuru yapmaya hazırlanan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle geçtiğimiz alımlarda işçi alımı başvuruları yoğun ilgi görmüş ve atama işlemleri kura çekimiyle gerçekleştirilmişti. Bakan Memişoğlu, ikinci personel alımına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı.