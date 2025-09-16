Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı 2025 | Kadro dağılımı ve alım yapılacak iller açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı için geri sayım başladı. 2025 yılında toplam 35 bin hekim dışı personel alımı yapılacak. İlk alımlarda toplam 18 bin atama gerçekleştirilirken gözler ikinci alımlara çevrildi. Geçtiğimiz atamalarda biyolog, büro personeli, çocuk gelişimcisi, destek personeli, ebe, fizyoterapist, odyolog, psikolog, sağlık teknikeri ve diğer birçok kadroya alım yapılmıştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ikinci alımlarla ilgili beklenen açıklamaya yaptı. Açıklamanın ardından gözler ÖSYM tarafından açıklanacak kılavuza çevrildi. Peki 2025 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman, kadro dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı 2025 | Kadro dağılımı ve alım yapılacak iller açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 2025 yılı nın geride kalan bölümünde 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 işçi alımı gerçekleştirdi. Hekim dışı personel alımında ilk etap tamamlanırken toplam 35  bin personel alımı yapılacağı ifade edilmişti. 17 bin kontenjan için gözler kılavuza çevrildi. Kadro dağılımı, başvuru şartları, başvuru tarihi ve yöntemi başvuru yapmaya hazırlanan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle geçtiğimiz alımlarda işçi alımı başvuruları yoğun ilgi görmüş ve atama işlemleri kura çekimiyle gerçekleştirilmişti. Bakan Memişoğlu, ikinci personel alımına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı.

Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı 2025 | Kadro dağılımı ve alım yapılacak iller açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP PERSONEL ALIMI 2025 NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2025 yılında toplam 35 bin hekim dışı personel alımı olacak şekilde planlama yaptıklarını hatırlatırken 18 bin alımın sene ortasında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bakan Memişoğlu açıklamasının devamında kalan 17 binlik kontenjan için planlamaları tamamladıklarını ve bu ay itibariyle Cumhurbaşkanlığı’na onay için sunulduğunu vurguladı. Bakan Memişoğlu “ En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımızla 2026’da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı 2025 | Kadro dağılımı ve alım yapılacak iller açıklandı mı?

GÖZLER KILAVUZA ÇEVRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından ikinci etap personel alımına ilişkin onay çıktıktan sonra alımı yapılacak iller, kadro dağılımı, hastaneler, başvuru tarihlerine ilişkin kılavuz yayınlanacak. Sağlık Bakanlığı ilgili çalışmalarını tamamlarken ÖSYM tarafından kılavuz hazırlanacak ve adaylarla paylaşılacak.

Kılavuz yayımlandıktan sonra kadro dağılımına ilişkin detaylar belli olacak. Geçtiğimiz alımlarda işçi alımı başvuruları İŞKUR aracılığıyla diğer alımlar ise ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmişti. Bu alımlarda da benzer şekilde başvuruların gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı 2025 | Kadro dağılımı ve alım yapılacak iller açıklandı mı?

SON ATAMALARDA KADRO DAĞILIMI

İŞÇİ ALIMI

3 bin 170 temizlik görevlisi

240 güvenlik görevlisi

242 klinik destek elemanı

6 aşçı

PERSONEL ALIMI

BİYOLOG: 10

BÜRO PERSONELİ: 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ: 75

DESTEK PERSONELİ: 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ: 44

DİYETİSYEN: 74

EBE: 1280

FİZYOTERAPİST: 121

GERONTOLOG: 6

HEMŞİRE: 7.597
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ: 27

ODYOLOG: 17

PERFÜZYONİST: 25

PSİKOLOG: 30

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP): 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI): 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT): 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ): 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI): 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ): 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ): 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) :135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ): 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM): 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ): 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM): 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ): 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR): 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ): 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ): 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN): 17

SOSYAL ÇALIŞMACI: 67

TEKNİKER: 235

TEKNİSYEN: 273

